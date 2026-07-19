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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Weekly Horoscope 19-25 July 2026: क्या करियर की बाधाएं होंगी दूर और कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी जीत?

Vrishabh Weekly Horoscope 19-25 July 2026: क्या करियर की बाधाएं होंगी दूर और कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी जीत?

Taurus Weekly Horoscope: क्या इस सप्ताह वृषभ राशि वालों का ट्रांसफर होगा? बिजनेस को किसका साथ मिलेगा, कोर्ट केस में क्या फैसला आएगा और लव लाइफ में क्या बदलाव होंगे?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Vrishabh Weekly Horoscope 19-25 July 2026: यह सप्ताह वृषभ राशि के लोगों के लिए धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेने वाला रहेगा. करियर और नौकरी में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नई उम्मीदें भी बनेंगी. 

पारिवारिक जीवन में रिश्तों को संभालने की जरूरत होगी, वहीं आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना लाभदायक रहेगा. सप्ताह के दौरान प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए नए अवसर लेकर आ सकती है. स्वास्थ्य और कानूनी मामलों में सतर्कता रखना इस सप्ताह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह करियर में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. यदि आप मनचाही जगह ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे हैं तो फिलहाल कुछ अड़चनें आ सकती हैं. विदेश या दूसरी जगह नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. व्यापारियों के लिए समय मिश्रित रहेगा. पारिवारिक या पुश्तैनी कारोबार करने वालों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति या राजनीतिक सहयोग से बड़ा लाभ मिल सकता है, जिससे रुका हुआ काम फिर गति पकड़ सकता है. यदि नई मशीन, फैक्ट्री या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें. किसी भी प्रकार की लापरवाही आगे चलकर कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है. इस सप्ताह बड़े निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. पुराने मित्र कठिन समय में आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी कुछ परेशानियां कम होंगी. यदि कोई कोर्ट या संपत्ति से जुड़ा मामला चल रहा है तो उससे आर्थिक राहत मिलने के संकेत हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखें. योजनाबद्ध तरीके से किया गया धन प्रबंधन भविष्य में लाभ देगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं. छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें और बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकालें. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव आने की संभावना है, जिससे परिवार में सकारात्मक माहौल बनेगा. पुराने मित्र इस सप्ताह आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बनेंगे और भावनात्मक के साथ-साथ व्यावहारिक सहयोग भी देंगे. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी.

करियर राशिफल(Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन हार मानने का समय नहीं है. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में अपेक्षित परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है. किसी कारणवश आपका नाम चयन सूची से बाहर भी रह सकता है, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं रहेगी. समाज के प्रभावशाली और प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात भविष्य के नए अवसरों का रास्ता खोल सकती है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. छोटी-सी चोट या लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान सतर्क रहें. गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति से विवाद कानूनी झंझट में बदल सकता है. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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