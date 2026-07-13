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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh Weekly Rashifal 12- 18 July 2026: नौकरी में मिलेगा बड़ा सहयोग, बिजनेस में रहें सतर्क, क्या आएगी खुशखबरी?

Vrishabh Weekly Rashifal 12- 18 July 2026: नौकरी में मिलेगा बड़ा सहयोग, बिजनेस में रहें सतर्क, क्या आएगी खुशखबरी?

Taurus Weekly Horoscope 12-18 July 2026: क्या इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को नौकरी में सफलता मिलेगी? बिजनेस में किन बातों का रखें ध्यान और सेहत व परिवार को लेकर क्या कहता है साप्ताहिक राशिफल?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 07:05 AM (IST)
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Vrishabh Weekly Rashifal 12- 18 July 2026: वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारियों और नए अवसरों का संतुलित मिश्रण लेकर आ सकता है. नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर सहयोग मिलने से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने की संभावना है, जबकि व्यापारियों को हर कदम सोच-समझकर उठाने की सलाह है. 

आर्थिक मामलों में नियमों का पालन करना और जल्दबाजी से बचना लाभदायक रहेगा. परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों का माहौल बन सकता है और रिश्तेदारों से मुलाकात के अवसर भी मिलेंगे. सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, लेकिन समय पर इलाज और सावधानी से स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है. वरिष्ठ अधिकारियों, जूनियर्स और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलने से लंबे समय से रुके हुए या बड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो सकते हैं. आपकी कार्यक्षमता और जिम्मेदारी निभाने का तरीका अधिकारियों को प्रभावित करेगा. अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार की मदद से अच्छा अवसर मिलने की संभावना बन सकती है. यह अवसर आपके करियर में नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है.

व्यापारियों को इस सप्ताह विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी दस्तावेज या निवेश से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें. पैतृक संपत्ति से जुड़े कारोबार में भी जल्दबाजी से बचना आवश्यक रहेगा. बिजनेस वुमन के लिए यह समय अतिरिक्त मेहनत मांग सकता है.

सरकारी नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बाजार में आपकी साख को प्रभावित कर सकती है. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी में लगातार मेहनत करनी होगी. कलाकारों, खिलाड़ियों और संगीत से जुड़े लोगों को भी अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)
आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलित रहने के संकेत दे रहा है. लेकिन कोई बड़ा आर्थिक संकट दिखाई नहीं देता, लेकिन व्यापार से जुड़े लोगों को निवेश और लेन-देन में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए. साझेदारी से जुड़े फैसले बिना जांच के न लें. अगर आप किसी नए बिजनेस विस्तार की योजना बना रहे हैं तो सभी कानूनी और सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य को ध्यान में रखकर वित्तीय योजना बनाएं. सोच-समझकर लिया गया निर्णय आगे चलकर लाभदायक साबित हो सकता है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन इस सप्ताह काफी सुखद रहने की संभावना है. घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में उत्साह और खुशियों का माहौल रहेगा. रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी करीबी संबंधी के यहां आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा भी करनी पड़ सकती है. परिवार के सदस्यों का सहयोग मानसिक शांति देगा और रिश्तों में पहले से अधिक मजबूती आएगी. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. अचानक कोई स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिसके कारण डॉक्टर से सलाह लेने या इलाज के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. लेकिन समय पर उपचार और सावधानी बरतने से स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रण में आ जाएगी. पर्याप्त आराम, संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या अपनाना इस समय बेहद जरूरी होगा. सप्ताह के अंत तक स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और आप पहले की तुलना में अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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