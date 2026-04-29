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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishabh May Horoscope 2026: वृषभ मई मासिक राशिफल, महीने का आगाज देगा तनाव, पर अंत में मिलेगी खुशखबरी

Vrishabh May Horoscope 2026: वृषभ मई मासिक राशिफल, महीने का आगाज देगा तनाव, पर अंत में मिलेगी खुशखबरी

May Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की की जाती है. जानिए मई 2026 का महीना वृष राशि (vrishabh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : जागृति सोनी बरसले | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 29 Apr 2026 10:13 AM (IST)
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Vrishabh May Horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, मई (May 2026) का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Vrishabh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत

वृषभ राशि के जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत मिश्रित फलदायी रहने वाली है. इस दौरान आपको अपने समय, धन और ऊर्जा का सही प्रबंधन करने की आवश्यकता रहेगी. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें और हर काम को सोच-समझकर करें. इस समय आपको लोगों की आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा. व्यवसाय में शुरुआत में त्वरित लाभ भले न मिले, लेकिन भविष्य में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे.

करियर और व्यापार

माह के आरंभिक दिनों में करियर और व्यापार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. कोई बड़ा लाभ तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन आपके द्वारा किए गए प्रयास आगे चलकर फायदा देंगे. खासतौर पर कागजी कार्यों और जरूरी दस्तावेजों को समय पर पूरा करना बेहद आवश्यक होगा, अन्यथा अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. दूसरे सप्ताह में कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी और आपको काम में अनुकूलता महसूस होगी.

मध्य माह

मई महीने का मध्य भाग आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रहेगा. इस दौरान आपको करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि इस समय आपकी सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है. मौसमी बीमारियां या कोई पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है, इसलिए लापरवाही न करें और समय पर इलाज जरूर कराएं. सही खानपान और दिनचर्या का पालन करना इस समय बेहद जरूरी रहेगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक दृष्टि से यह महीना सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन शुरुआत में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपको चिंता में डाल सकती है. हालांकि समय के साथ स्थिति सुधर जाएगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. महीने के उत्तरार्ध में घर का माहौल फिर से खुशहाल और संतुलित नजर आएगा.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों की बात करें तो यह महीना आपके लिए मिलाजुला रहेगा. रिश्तों में कभी-कभी छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन इससे आपके संबंधों में मजबूती ही आएगी. जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य बने रहेंगे और आपसी समझ से किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकेगा. रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना इस समय जरूरी रहेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से मई का महीना आपके लिए धीरे-धीरे सुधार लेकर आएगा. शुरुआत में भले ही लाभ कम दिखे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपको अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. भूमि-भवन से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलने के योग हैं. यह समय निवेश के लिए सोच-समझकर निर्णय लेने का रहेगा.

सप्ताह का अंत

मई महीने के अंतिम दिनों में आपकी मेहनत रंग लाती नजर आएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी उपलब्धियों के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है. यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में आपको पूरे महीने सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर मध्य भाग में. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम से आप खुद को फिट रख सकते हैं.

उपाय

वृषभ राशि के जातकों को इस माह नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए. इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 29 Apr 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Monthly Horoscope 2026 Taurus Rashifal April 2026 Taurus Rashifal May 2026

Frequently Asked Questions

मई 2026 वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा?

मई 2026 वृषभ राशि वालों के लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस दौरान समय, धन और ऊर्जा का सही प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा।

मई 2026 में वृषभ राशि वालों का करियर और व्यापार कैसा रहेगा?

शुरुआत में करियर और व्यापार सामान्य रहेगा, लेकिन प्रयास आगे चलकर फल देंगे। मध्य माह में स्थितियां बेहतर होंगी।

मई 2026 में वृषभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन में क्या उम्मीद की जा सकती है?

पारिवारिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा, हालांकि शुरुआत में संतान को लेकर चिंता हो सकती है। माह के उत्तरार्ध में माहौल खुशहाल रहेगा।

मई 2026 में वृषभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी?

प्रेम संबंधों में कभी-कभी छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन इससे रिश्ता मजबूत होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे।

मई 2026 में वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक दृष्टि से धीरे-धीरे सुधार आएगा। माह के उत्तरार्ध में अटके धन की प्राप्ति हो सकती है और भूमि-भवन से लाभ के योग हैं।

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