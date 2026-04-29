Vrishabh May Horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, मई (May 2026) का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Vrishabh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत

वृषभ राशि के जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत मिश्रित फलदायी रहने वाली है. इस दौरान आपको अपने समय, धन और ऊर्जा का सही प्रबंधन करने की आवश्यकता रहेगी. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें और हर काम को सोच-समझकर करें. इस समय आपको लोगों की आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा. व्यवसाय में शुरुआत में त्वरित लाभ भले न मिले, लेकिन भविष्य में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे.

करियर और व्यापार

माह के आरंभिक दिनों में करियर और व्यापार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. कोई बड़ा लाभ तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन आपके द्वारा किए गए प्रयास आगे चलकर फायदा देंगे. खासतौर पर कागजी कार्यों और जरूरी दस्तावेजों को समय पर पूरा करना बेहद आवश्यक होगा, अन्यथा अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. दूसरे सप्ताह में कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी और आपको काम में अनुकूलता महसूस होगी.

मध्य माह

मई महीने का मध्य भाग आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रहेगा. इस दौरान आपको करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. हालांकि इस समय आपकी सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है. मौसमी बीमारियां या कोई पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है, इसलिए लापरवाही न करें और समय पर इलाज जरूर कराएं. सही खानपान और दिनचर्या का पालन करना इस समय बेहद जरूरी रहेगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक दृष्टि से यह महीना सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन शुरुआत में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपको चिंता में डाल सकती है. हालांकि समय के साथ स्थिति सुधर जाएगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. महीने के उत्तरार्ध में घर का माहौल फिर से खुशहाल और संतुलित नजर आएगा.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों की बात करें तो यह महीना आपके लिए मिलाजुला रहेगा. रिश्तों में कभी-कभी छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन इससे आपके संबंधों में मजबूती ही आएगी. जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य बने रहेंगे और आपसी समझ से किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकेगा. रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना इस समय जरूरी रहेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से मई का महीना आपके लिए धीरे-धीरे सुधार लेकर आएगा. शुरुआत में भले ही लाभ कम दिखे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपको अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. भूमि-भवन से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलने के योग हैं. यह समय निवेश के लिए सोच-समझकर निर्णय लेने का रहेगा.

सप्ताह का अंत

मई महीने के अंतिम दिनों में आपकी मेहनत रंग लाती नजर आएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी उपलब्धियों के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है. यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में आपको पूरे महीने सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर मध्य भाग में. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम से आप खुद को फिट रख सकते हैं.

उपाय

वृषभ राशि के जातकों को इस माह नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए. इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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