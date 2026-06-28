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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTaurus July Horoscope 2026: वृषभ जुलाई मासिक राशिफल, करियर में तरक्की के योग, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें

Taurus July Horoscope 2026: वृषभ जुलाई मासिक राशिफल, करियर में तरक्की के योग, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि (Vrishabha Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 09:10 AM (IST)
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Taurus July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना मिलाजुला असर देने वाला हो सकता है. इस माह आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ेगा. जहाँ एक ओर महीने का पूर्वार्ध आपके लिए बड़ी खुशखबरी और तरक्की लेकर आ रहा है, वहीं महीने के उत्तरार्ध में आपको बेहद संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत होगी.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)
वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने की शुरुआत करियर और कारोबार के लिहाज से बेहद शानदार और सफलता के नए संकेत लेकर आने वाली रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में मनचाहा प्रमोशन या कोई पुराना अटका हुआ बड़ा लाभ मिलने की प्रबल संभावना रहेगी. आपकी मेहनत का फल आपको इस अवधि में मिल सकता है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा. लेकिन जैसे-जैसे माह आगे बढ़ेगा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां और कार्यभार भी काफी हद तक बढ़ जाएगा. काम के इस भारी दबाव के कारण आपको शारीरिक और मानसिक थकान का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी अहम फैसला जल्दबाजी में या किसी दूसरे के कहने पर बिल्कुल न लें.

महीने के दूसरे सप्ताह में आपके सामाजिक दायरे में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी. इस दौरान आपसे कुछ नए और प्रभावशाली लोग जुड़ सकते हैं, जो भविष्य में आपके करियर और बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होंगे. हालांकि, कार्यक्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी अड़चनें भी आ सकती हैं, जिनसे निपटने के लिए आपको हर परिस्थिति में संयम और बातचीत में स्पष्टता रखने की सख्त जरूरत होगी.

व्यापारियों को इस महीने अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन लाना होगा. इसके साथ ही, इस माह किसी भी नई डील को फाइनल करते समय या अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय बेहद सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)
आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का यह महीना आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा. महीने की शुरुआत में धन लाभ के योग बने हुए हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और आप सुख-सुविधा की चीजों पर खर्च कर पाएंगे.

लेकिन महीने के मध्य के बाद बढ़ते कार्यभार और कुछ अनचाहे खर्चों के कारण आपको अपने बजट को संतुलित करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है. इस समय आपको अपने समय, धन और ऊर्जा का सही प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा. किसी भी तरह के बड़े और जोखिम भरे निवेश से इस महीने दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)
प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों की बात करें, तो जुलाई महीने की शुरुआत बहुत ही अच्छे और सकारात्मक संकेतों के साथ होने जा रही है. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपसी विश्वास और मजबूत होगा. विवाहित जातकों को इस दौरान अपने जीवनसाथी से हर मोड़ पर पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा. महीने की शुरुआत में आप अपने पार्टनर या परिवार के सदस्यों के साथ कहीं बाहर लंबी दूरी की यात्रा या हिल स्टेशन घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, जिससे आपसी रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी.

हालांकि, महीने के उत्तरार्ध में आपको अपनी संतान को लेकर थोड़ी चिंता सता सकती है, उनकी संगति या सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी. इसके साथ ही, इस महीने विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई में कुछ कम लग सकता है, जिससे वे अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं. ऐसे में घर के बड़े-बुजुर्गों और माता-पिता को उन्हें सही दिशा दिखाने और लगातार प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह महीना आपको अपनी जीवनशैली में सुधार करने की चेतावनी दे रहा है. महीने की शुरुआत में आपकी शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में काम की अधिक व्यस्तता के कारण आप अपनी सेहत की अनदेखी कर सकते हैं.

मानसिक तनाव और अत्यधिक थकान के कारण आपको सिरदर्द, अनिद्रा या कमजोरी महसूस हो सकती है. इस दौरान अपनी दिनचर्या और विशेष रूप से खान-पान पर पूरा ध्यान दें. काम के बीच में आराम के लिए समय जरूर निकालें और नियमित रूप से योग व ध्यान का सहारा लें.

उपाय: जीवन में सुख-समृद्धि की बढ़ोतरी और संकटों से मुक्ति के लिए प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Vrishabh Rashi Monthly Horoscope 2026 July Rashifal 2026
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