Swami Vivekananda Jayanti 2026 Quotes: स्वामी विवेकानंद के विचारों ने खासकर युवाओं और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और आज भी करते हैं. इसलिए हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day) के रूप में भी बनाया जाता है.

विवेकानंद युवाओं को राष्ट्र की रीढ़ मानते थे. वे कहते थे कि- मेरे देश को ऐसे नौजवान चाहिए जिनकी मांसपेशियां फौलाद की हों और नसों में बिजली दौड़ती हो. उनका सपना भारत को आत्मनिर्भर, शिक्षित और आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनाना था.

स्वामी विवेकानंद भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके प्रेरणादायक विचार विरासत के रूप में आज भी युवाओं को सफल जीवन की बढ़ने, मेहनत करने और लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं. स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आप उनके उनके विचारों को अपनाने का प्रण लें और अपने लक्ष्य में आने वाली बाधाओं को दूर कर सफलता के शीर्ष पर पहुंचे.

स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक विचार (Swami Vivekananda ke Vichar in Hindi)

‘जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही बन जाओगे. खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे.’ ‘किताबें अनगिनत हैं और समय कम है. ज्ञान का रहस्य यह है कि जो जरूरी है उसे लें. उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें.’ ‘कुछ मत मांगो, बदले में कुछ मत चाहो. जो तुम्हारे पास है वह दे दो, वह तुम्हारे पास वापस आएगा लेकिन अभी उसके बारे में मत सोचो.’ 'जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते.’ उठो! जागो! और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए.’ ‘दिन में एक बार खुद से बात करें, नहीं तो आप इस दुनिया में एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं.’ ‘सच को हजार अलग-अलग तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सच हो सकता है.’ ‘दिन में एक बार खुद से बात करो, नहीं तो हो सकता है कि तुम इस दुनिया में किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने का मौका गंवा दो.’ ‘जब कोई विचार पूरी तरह से मन पर हावी हो जाता है, तो वह एक वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है.’ ‘मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है. यह जितना अधिक एकाग्र होता है, उतना ही अधिक बल एक बिंदु पर केंद्रित होता है.’