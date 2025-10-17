Sun transit 2025: ग्रहों के राजा सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में आ रहे हैं. यह बदलाव आपके करियर और आर्थिक जीवन पर बड़ा असर डालेगा. कुछ राशियों के लिए यह गोचर तरक्की के नए दरवाज़े खोलेगा, तो वहीं कुछ को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

सूर्य का यह गोचर (राशि बदलना) सभी राशियों के लिए करियर और पैसों के मामले में अलग-अलग नतीजे लाएगा. सिंह, धनु, कन्या, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय बहुत शुभ है. वहीं मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशि के लोगों को इस दौरान सतर्क रहना होगा.

इन राशियों को हो सकता है नुकसान

मेष राशि

इस राशि वालों के लिए यह समय वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा. पति/पत्नी में कलह हो सकता है. व्यापार से जुड़े मामलों में भी सावधानी बरतनी होगी. थोड़ी बहुत स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है.

मिथुन राशि

इस राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. इसलिए सोच-समझकर बोलें. संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में भी आपको सावधानी बरतनी होगी. भाई-बहनों और पड़ोसियों के साथ रिश्ते सामान्य बनाए रखें. पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं.

कर्क राशि

घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. छोटी-छोटी बातों पर मतभेद बढ़ेंगे. मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. संपत्ति या ज़मीन से जुड़े विवाद परेशान कर सकते हैं. कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करें.

कुंभ राशि

इस राशि वालों को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा. कड़ी मेहनत के बाद भी नतीजे मिलने में देरी हो सकती है. किसी भी नए काम की शुरुआत सावधानी से करें. भाई-बहनों और पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करें.

सूर्य गोचर से सतर्क रहे ये राशियां

धनु राशि

इस राशि वालों के लिए यह शुभ है. आपके करियर में उत्साह और उन्नति की संभावना बन रही है. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. कार्यस्थल पर प्रमोशन के प्रयास सफल हो सकते हैं.

सिंह राशि

विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े नौकरी के मौके मिल सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से लाभ होगा. दांपत्य जीवन में स्थिरता आएगी. नए अनुभवों के लिए तैयार रहें.

कन्या राशि

करियर में तरक्की और आय (इनकम) में वृद्धि हो सकती है. सरकारी नौकरी या पदोन्नति की संभावना है. प्रॉपर्टी में निवेश के लिए अच्छा समय है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने से सफलता मिलने की संभावना है.

वृश्चिक राशि

विदेश से जुड़ा काम करने वालों को कोई नया अवसर या डील मिल सकती है. अनावश्यक यात्राएं और खर्च बढ़ सकते हैं. नौकरी या व्यापार में कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच-समझकर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.