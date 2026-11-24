Kartik Purnima Supermoon 2026: आज 24 नवंबर 2026, मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आसमान में एक बेहद खास खगोलीय घटना देखने को मिलने वाली है. आज रात चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के काफी करीब आ जाएगा, जिसे खगोल विज्ञान की भाषा में ‘सुपरमून’ (Supermoon) कहा जाता है. नवंबर महीने की इस पूर्णिमा को पारंपरिक रूप से ‘बीवर सुपरमून’ (Beaver Supermoon) भी कहते हैं.

अक्सर जब चांद धरती के इतने करीब आता है, तो लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या इसका सीधा असर हमारी धरती और खासकर समुद्र की लहरों पर भी पड़ता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आज के सुपरमून का समुद्र पर क्या प्रभाव होगा और दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में आप इसे कब और कैसे देख सकते हैं.

क्या समुद्र में भी दिखेगा सुपरमून का असर?

इसका सीधा जवाब है हाँ, समुद्र के ज्वार-भाटे (Tides) पर इसका थोड़ा असर जरूर देखने को मिलेगा.

दरअसल, समुद्र में उठने वाली लहरें मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Pull) से नियंत्रित होती हैं. पूर्णिमा के दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, जिसके कारण सामान्य दिनों के मुकाबले वैसे भी ऊंचे ज्वार (Spring Tides) आते हैं. लेकिन आज सुपरमून होने के कारण चंद्रमा धरती के अधिक नजदीक रहेगा, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव थोड़ा और बढ़ जाएगा.

कितना बड़ा होगा बदलाव? वैज्ञानिकों के अनुसार, इस खगोलीय घटना से समुद्र के जलस्तर में कोई बहुत बड़ा या डरावना बदलाव नहीं आता है. लेकिन, तटीय इलाकों में सामान्य पूर्णिमा की तुलना में ज्वार की ऊंचाई में कुछ सेंटीमीटर का हल्का इजाफा जरूर दर्ज किया जा सकता है. लहरों की यह ऊंचाई स्थानीय तट की बनावट और समुद्री हवाओं की गति पर भी निर्भर करती है.

आज के सुपरमून की 3 सबसे खास बातें:

1. क्यों कहलाता है सुपरमून: चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार पथ (Elliptical Orbit) में चक्कर लगाता है. इस दौरान जब पूर्णिमा की तिथि पर चांद धरती के सबसे नजदीकी बिंदु (Perigee) पर होता है, तो वह सामान्य से बड़ा और चमकदार नजर आता है. इसी स्थिति को सुपरमून कहते हैं.

2. आकार और चमक में अंतर: जब चांद पृथ्वी से सबसे दूर होता है, उसकी तुलना में आज का सुपरमून करीब 14 प्रतिशत बड़ा और 30 प्रतिशत तक ज्यादा चमकीला दिखाई देगा. हालांकि खुली आंखों से आकार का यह अंतर तुरंत पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसकी दूधिया चमक साफ महसूस की जा सकती है.

3. साल के आखिरी सुपरमून की कड़ी: आज का यह बीवर सुपरमून साल 2026 के अंतिम चरण के सुपरमून सिलसिले का हिस्सा है. इसके बाद अगले महीने यानी दिसंबर में भी आसमान में एक और सुपरमून का नजारा देखने को मिलेगा.

दिल्ली में आज कितने बजे दिखेगा सुपरमून?

चंद्रोदय (Moonrise): दिल्ली में आज शाम 4:56 PM IST पर चांद पूर्वी क्षितिज (Eastern Horizon) से उगता हुआ दिखाई देगा. चूंकि आज सूर्यास्त शाम 5:24 PM पर होगा, इसलिए सूरज ढलने से ठीक पहले ही आपको पूर्व दिशा में चांद की झलक मिल जाएगी.

देखने का सबसे बेहतरीन समय: शाम 5:30 PM से 6:30 PM के बीच का समय इसे देखने के लिए सबसे शानदार रहेगा. इस वक्त हल्का अंधेरा होने के साथ ही चांद क्षितिज के काफी करीब होता है. ‘मून इल्यूजन’ (Moon Illusion) के कारण इस समय चांद सामान्य से काफी विशाल और सुनहरे-नारंगी रंग का नजर आता है.

चरम चमक (Peak Illumination): रात 8:23 PM IST पर चंद्रमा अपनी 100 प्रतिशत पूर्ण अवस्था और सबसे अधिक चमक पर होगा.

चंद्रास्त (Moonset): यह पूरी रात आसमान की शोभा बढ़ाएगा और कल सुबह यानी 25 नवंबर को 7:35 AM IST पर अस्त होगा.

दिल्ली वालों के लिए जरूरी टिप्स:

नवंबर के आखिरी दिनों में दिल्ली-एनसीआर की हवा में शाम के समय धुंध और स्मॉग (Smog) का असर रहता है. ऐसे में शाम 5:00 से 5:30 बजे के बीच क्षितिज के पास धुंध की वजह से चांद थोड़ा हल्का या धुंधला दिख सकता है. लेकिन निराश न हों, जैसे-जैसे रात होगी और चांद आसमान में ऊपर उठेगा (खासकर शाम 7:00 PM के बाद), यह बिल्कुल साफ और बेहद चमकदार नजर आएगा.

इसे देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है; बस ऊंची इमारतों से दूर किसी खुली छत या पार्क (जैसे इंडिया गेट या लोधी गार्डन के खुले हिस्से) से पूर्व दिशा की ओर देखें.

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