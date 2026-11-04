ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSomvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर पीपल की 108 परिक्रमा से कैसे कटेंगे सारे दोष?

Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर पीपल की 108 परिक्रमा से कैसे कटेंगे सारे दोष?

Somvati Amavasya 2026: पीपल पूजा और पितृ तर्पण का क्या महत्व है? जानें 9 नवंबर का शुभ मुहूर्त, 108 परिक्रमा विधि और पितृदोष निवारण के अचूक उपाय.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 04 Nov 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की पूजा और पितरों के निमित्त तर्पण करने से त्रिदेवों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) की कृपा, अखंड सौभाग्य और पितृदोष से मुक्ति मिलती है.

साल 2026 की अंतिम सोमवती अमावस्या 9 नवंबर 2026, सोमवार को उदया तिथि में मनाई जाएगी. स्कंद पुराण और श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार पीपल में साक्षात श्रीहरि और पितरों का वास माना गया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Hanuman Janmotsav 2026: प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में पांच दिन का उत्सव शुरू, दिवाली से पहले क्यों हो रहा विशेष आयोजन?
हनुमान जन्मोत्सव 2026: प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में 5 दिवसीय महापर्व शुरू, छोटी दिवाली से पहले क्यों सजता है दरबार?
धर्म
Aaj Ka Panchang 4 November 2026: सुबह 11:03 बजे लगेगी एकादशी, फिर रमा एकादशी का व्रत गुरुवार को क्यों?
Aaj Ka Panchang 4 November 2026: भद्रा कब खत्म होगी? जानें एकादशी और राहुकाल का समय
धर्म
Rama Ekadashi 2026: कल सुबह 10:35 बजे खत्म होगी एकादशी, तो क्या इसके बाद व्रत खोल सकते हैं?
कल सुबह 10:35 बजे खत्म होगी एकादशी, तो क्या इसके बाद व्रत खोल सकते हैं?
धर्म
Dhanteras 2026: नया सोना महंगा, क्या पुराने गहने बदलकर नया लेना शुभ है? जानें Gold Exchange का नियम
Dhanteras Gold Exchange 2026: पुराने सोने के बदले नया गहना लेना शुभ है?

इस बार का सबसे अनूठा पहलू यह है कि 8 नवंबर को प्रदोष काल में दीपावली लक्ष्मी पूजन संपन्न होने के ठीक अगली सुबह यह दुर्लभ सोमवती अमावस्या पड़ रही है यानी माता लक्ष्मी के आह्वान के तुरंत बाद पितृ आशीर्वाद और सौभाग्य सिद्धि का महासंयोग बन रहा है. 

9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे तक बनने वाले इस विशेष काल में पीपल की 108 परिक्रमा और पितृ तर्पण की सही विधि क्या है, आइए समझते हैं कि शास्त्रों में इसे इतना फलदायी क्यों बताया गया है.

सोमवती अमावस्या 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है. साल 2026 में कार्तिक अमावस्या तिथि दो दिन प्रभावी रह रही है, जिससे इसका धार्मिक महत्व दोगुना हो गया है.

  • अमावस्या प्रारंभ- 8 नवंबर 2026, सुबह 11:27 बजे
  • लक्ष्मी पूजन (प्रदोष काल)- 8 नवंबर 2026 (रविवार शाम)
  • अमावस्या समाप्त- 9 नवंबर 2026, दोपहर 12:31 बजे
  • मुख्य पर्व (उदया तिथि)- 9 नवंबर 2026 (सोमवार)
  • पूजा व परिक्रमा मुहूर्त- सुबह 06:41 से दोपहर 12:31 बजे तक

पीपल की पूजा क्यों मानी जाती है इतनी खास?

त्रिदेवों का साक्षात वास: पीपल की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और ऊपरी भाग में शिव जी वास करते हैं.

भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप: गीता में श्रीकृष्ण ने पीपल को स्वयं का स्वरूप बताया है, इसलिए यह वृक्ष परम पवित्र है.

अखंड सौभाग्य की प्राप्ति: सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं.

108 परिक्रमा और कलावा: पेड़ पर कलावा लपेटकर 108 परिक्रमा करने से सोना धोबिन की तरह सौभाग्य और संकटों से मुक्ति मिलती है.

पितरों से पीपल का गहरा संबंध: कैसे पाएं पितृदोष से राहत?

  • अमावस्या पर पितरों का वास: अमावस्या के स्वामी पितृ देव होते हैं और इस दिन वे सूक्ष्म रूप से पीपल पर निवास करते हैं.
  • जल और तिल से तृप्ति: पीपल में दूध, जल और काले तिल अर्पित करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है.
  • पितृदोष से मुक्ति: इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और अन्नदान करने से कुंडली का पितृदोष शांत होता है.

सोमवती अमावस्या पर पूजा और परिक्रमा की सही विधि:

9 नवंबर की सुबह स्नान-ध्यान के बाद इस क्रम से पूजा संपन्न करें:

1. सूर्योदय से पूर्व स्नान: संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, अथवा घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें.

2. पीपल को जल अर्पण: पीपल के वृक्ष के पास जाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल, कच्चा दूध और काले तिल मिश्रित अर्घ्य चढ़ाएं.

3. परिक्रमा का संकल्प: हाथ में अक्षत, पुष्प और फल लेकर 108 परिक्रमा का संकल्प लें.

4. कच्चा सूत लपेटना: प्रत्येक परिक्रमा के साथ पीपल के तने पर मौली या कच्चा सूत लपेटें. यदि 108 परिक्रमा संभव न हो, तो कम से कम 7 या 21 परिक्रमा अवश्य करें और बाकी संख्या के लिए मखाने, मूंगफली या फल अर्पित करें.

5. दान-पुण्य: पूजा समाप्ति के बाद किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को काले तिल, कंबल, मौसमी फल या भोजन दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Pitra Dosh Nivaran Peepal Puja Somvati Amavasya 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Hanuman Janmotsav 2026: प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में पांच दिन का उत्सव शुरू, दिवाली से पहले क्यों हो रहा विशेष आयोजन?
हनुमान जन्मोत्सव 2026: प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में 5 दिवसीय महापर्व शुरू, छोटी दिवाली से पहले क्यों सजता है दरबार?
धर्म
Aaj Ka Panchang 4 November 2026: सुबह 11:03 बजे लगेगी एकादशी, फिर रमा एकादशी का व्रत गुरुवार को क्यों?
Aaj Ka Panchang 4 November 2026: भद्रा कब खत्म होगी? जानें एकादशी और राहुकाल का समय
धर्म
Rama Ekadashi 2026: कल सुबह 10:35 बजे खत्म होगी एकादशी, तो क्या इसके बाद व्रत खोल सकते हैं?
कल सुबह 10:35 बजे खत्म होगी एकादशी, तो क्या इसके बाद व्रत खोल सकते हैं?
धर्म
Dhanteras 2026: नया सोना महंगा, क्या पुराने गहने बदलकर नया लेना शुभ है? जानें Gold Exchange का नियम
Dhanteras Gold Exchange 2026: पुराने सोने के बदले नया गहना लेना शुभ है?
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
विश्व
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
क्रिकेट
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
इंडिया
US रिजल्ट पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, 'एक अब्दुल मिशिगन जीत गया, अब UP में...'
US रिजल्ट पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, 'एक अब्दुल मिशिगन जीत गया, अब UP में...'
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget