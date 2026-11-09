Somvati Amavasya 2026: दिवाली पर रविवार की शाम घरों में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा हुई. अब सोमवार, 9 नवंबर को सोमवती अमावस्या है. एक ही अमावस्या तिथि में दो अलग-अलग धार्मिक परंपराओं का संयोग बना है. रविवार की रात जहां सुख-समृद्धि के लिए लक्ष्मी पूजन किया गया, वहीं आज सुबह पितरों के निमित्त तर्पण, स्नान और दान का विशेष महत्व है. हालांकि, इन दोनों अनुष्ठानों के लिए अलग-अलग दिन क्यों निर्धारित हुए, इसे लेकर लोगों के मन में सवाल भी है.

दिवाली कल थी, फिर आज सोमवती अमावस्या क्यों?

हिंदू पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे शुरू हुई थी और आज 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे समाप्त होगी. इस तरह अमावस्या दो दिनों तक व्याप्त रही.

दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के लिए प्रदोष काल में अमावस्या की उपस्थिति देखी जाती है. रविवार की शाम यह संयोग बनने के कारण 8 नवंबर को दिवाली मनाई गई. दूसरी ओर, सोमवार को सूर्योदय के समय भी अमावस्या तिथि रहने से आज सोमवती अमावस्या का संयोग बना है.

पंचांग के अनुसार दिल्ली में आज सूर्योदय सुबह 6:39 बजे हुआ और अमावस्या दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी. इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी.

सोमवती अमावस्या 2026: तर्पण और स्नान का समय

सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं में इस दिन भगवान शिव की आराधना के साथ पितरों के निमित्त जल अर्पित करने और दान करने की परंपरा है.

आज तर्पण करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अमावस्या तिथि दोपहर 12:31 बजे तक उपलब्ध है. परंपरागत रूप से प्रातः स्नान के बाद तर्पण किया जाता है. इसलिए जिन परिवारों में यह अनुष्ठान होता है, वे अपनी कुल परंपरा के अनुसार सुबह इसे संपन्न कर सकते हैं.

दिल्ली के अनुसार अमावस्या का समय

अमावस्या प्रारंभ: 8 नवंबर, सुबह 11:27 बजे

अमावस्या समाप्त: 9 नवंबर, दोपहर 12:31 बजे

सूर्योदय: सुबह 6:39 बजे

शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ: दोपहर 12:31 बजे के बाद

ये समय दिल्ली के पंचांग पर आधारित हैं. दूसरे शहरों में कुछ मिनटों का अंतर संभव है.

सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण कैसे करें?

हिंदू धार्मिक परंपरा में अमावस्या को पितरों के स्मरण और तर्पण का महत्वपूर्ण अवसर माना गया है. तर्पण में जल अर्पित करके दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है.

प्रचलित परंपरा के अनुसार, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पितरों का स्मरण किया जाता है. तर्पण में जल के साथ काले तिल और कुश का प्रयोग किया जाता है. पितृ तर्पण में दक्षिण दिशा का विशेष महत्व बताया गया है. हालांकि, तर्पण की विधि, पात्रता और मंत्र अलग-अलग परिवारों तथा धार्मिक परंपराओं में भिन्न हो सकते हैं.

इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने की भी परंपरा है.

सोमवती अमावस्या पर पीपल और शिव पूजा का महत्व

सोमवार भगवान शिव की उपासना से जुड़ा है. इसलिए सोमवती अमावस्या पर शिवलिंग का जलाभिषेक और शिव मंत्रों का जाप करने की परंपरा है.

कई क्षेत्रों में विवाहित महिलाएं परिवार के कल्याण की कामना से पीपल की पूजा और परिक्रमा भी करती हैं. पीपल की परिक्रमा की संख्या और विधि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अलग हो सकती है.

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा, तर्पण और दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है. यह आस्था से जुड़ी मान्यता है, किसी निश्चित फल की गारंटी नहीं.

दिवाली के अगले दिन सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग

इस बार की विशेष बात यह है कि एक ही अमावस्या तिथि में लक्ष्मी पूजन और पितृ तर्पण की परंपराएं अलग-अलग दिनों में आई हैं. दिवाली की पूजा रविवार की शाम हुई, जबकि सोमवार का सूर्योदय अमावस्या में होने से सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है.

इसलिए जिन श्रद्धालुओं ने रविवार की रात लक्ष्मी पूजा की है, वे आज अपने परिवार की परंपरा के अनुसार पितरों का तर्पण कर सकते हैं. दोनों अनुष्ठान एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं. इनके दिन निर्धारित करने के धार्मिक नियम अलग हैं.

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