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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMotivational: पत्थर के नीचे दबा ये पौधा नहीं, जिद है जीने की! वायरल वीडियो से Gen- Z लें मोटिवेशन का मंत्र

Motivational: पत्थर के नीचे दबा ये पौधा नहीं, जिद है जीने की! वायरल वीडियो से Gen- Z लें मोटिवेशन का मंत्र

Motivational: सोशल मीडिया पर कई Video Viral होते हैं, लेकिन कुछ जीवन का सबक सिखाते हैं, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है. पत्थर के बोझ से दबे रहने के बावजूद भी पौधा फल-फूल से खिलखिला रहा है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Apr 2026 06:57 AM (IST)
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Motivational: आजकल सभी को हाथ में मोबाइल फोन है. लेकिन खासकर युवा पीढ़ी यानी Generation-Z अपना काफी समय फोन पर बिताते हैं. फोन को स्क्रॉल करते हुए हम कई तरह की चीजें देखते हैं. इस बीच इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो संघर्षपूर्ण जीवन में सफलता की अहमियत को दर्शाता है.

वायरल वीडियो में क्या है

वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक छोटा सा पेड़ है, जिसे भारी पत्थर दबाए हुए है. पेड़ नीचे से दबा हुआ भी नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह पूरी ताकत से ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करता है और इसमें सफल भी हो जाता है. पत्थर के दवाब के बावजूद पेड़ अपनी जगह बनाकर लेता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, पेड़ हरे-हरे पत्तों और फलों से लदा हुआ है.

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10 सेकंड का वायरल वीडियो है गहरा संदेश

भले ही 10 सेकंड का यह वीडियो आपको साधारण लग सकता है, लेकिन वीडियो में छोटा सा पेड़ लोगों को जीवन का गहरा अर्थ समझाता है और प्रेरणादायक संदेश दे रहा है. यह दृश्य देख आज की Gen-Z पीढ़ी को समझना चाहे कि, जिद्द और संघर्ष की जीवन का असली मंत्र है.

वायरल वीडियो से मिलने वाली सीख

असफलताओं से डरो नहीं- आज के समय में लोग छोटी-छोटी असफलताओं से भी निराश हो जाते हैं और हार मान लेते है. लेकिन यह वीडियो एक मजबूत संदेश देता है कि, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, जिद्द और हिम्मत से अपना रास्ता बनाकर सफलता हासिल की जा सकती है.

जीवन का संघर्ष- यह वीडियो जीवन के असली संघर्ष के मूल्क को भी बताती है. इस वीडियो से लोगों संघर्षपूर्ण जीवन के बाद सफलता का मार्ग दिखाई दे रहा है. इसलिए यह एक साधारण वीडियो नहीं बल्कि लोगों के बीच मोटिवेशनल संदेश माना जा रहा है.

आखिरी पल तक हार नहीं मानना-  हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, हमें आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. धीरे-धीरे किया गया प्रयास भी बड़ी सफलता दिला सकता है, इसलिए हार नहीं माने. मुश्किल या कठिनाई को देख पहले ही हार मान लेना जीवन की सबसे बड़ी हार है.

प्रकृति सिखाती है जीवन का असली मूल्य

अगर हमें जीवन में कुछ सीखना है तो प्रकृति से सीखना चाहिए, जो कभी हार नहीं मानती. एक छोटा बीज भी जब जमीन के अंदर दबा होता है, तब वह ऊपर आने के लिए पूरी ताकत लगाता है. वहीं इस वायरल वीडियो में जो सबसे खास पहलू है, वह यह है कि, बिना किसी शब्द के साथ यह वीडियो बहुत कुछ सिखाता है. यही कारण है कि, इसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है और X पर वीडियो देख लोग सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive. com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 18 Apr 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Motivation Success Tips Motivational Video VIRAL VIDEO Viral Video Dharm GEN Z Astrology
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