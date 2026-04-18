Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 25 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी माता सीता का प्राकट्य उत्सव.

इस दिन रवि योग और अबूझ मुहूर्त का बन रहा संयोग.

पूजा से दरिद्रता दूर, अखंड सौभाग्य और पुण्य लाभ मिलता है.

राजा जनक को हल चलाते समय भूमि से प्राप्त हुई थीं सीता.

Sita Navami 2026 Date and Time: वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष सीता नवमी (जानकी नवमी) 25 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन रवि योग के साथ-साथ अबूझ मुहूर्त का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो इसे मांगलिक कार्यों और साधना के लिए विशेष फलदायी बनाता है.

सीता नवमी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त (Sita Navami Shubh Muhurat)

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, उदयातिथि के आधार पर सीता नवमी का व्रत 25 अप्रैल को रखा जाएगा.

नवमी तिथि आरंभ: 24 अप्रैल 2026, शाम 07:21 बजे से

24 अप्रैल 2026, शाम 07:21 बजे से नवमी तिथि समाप्त: 25 अप्रैल 2026, शाम 06:27 बजे तक

25 अप्रैल 2026, शाम 06:27 बजे तक पूजा का श्रेष्ठ समय: सुबह 10:58 बजे से दोपहर 01:34 बजे तक (अवधि: 2 घंटे 36 मिनट)

सुबह 10:58 बजे से दोपहर 01:34 बजे तक (अवधि: 2 घंटे 36 मिनट) रवि योग: 25 अप्रैल सुबह 05:54 बजे से अगले दिन सुबह 05:53 बजे तक.

स्वयंसिद्ध अबूझ मुहूर्त का महत्व

सीता नवमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है. इसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग देखने या विशेष मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती. रवि योग होने के कारण इस दिन की गई पूजा से सूर्य के समान तेज और बाधाओं से मुक्ति मिलती है.

सीता नवमी का धार्मिक महत्व

मान्यता है कि इस दिन माता सीता की विधि-विधान से पूजा करने पर:

आर्थिक तंगी: मां लक्ष्मी के स्वरूप सीता जी की कृपा से दरिद्रता दूर होती है.

मां लक्ष्मी के स्वरूप सीता जी की कृपा से दरिद्रता दूर होती है. अखंड सौभाग्य: सुहागिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख-शांति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं.

सुहागिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख-शांति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं. पुण्य लाभ: इस दिन पूजा करने से 16 महान दानों और सभी तीर्थों के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है.

माता सीता के जन्म की पौराणिक कथा

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जब मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा, तब राजा जनक ने ऋषि के सुझाव पर हल चलाया. हल चलाते समय भूमि से सोने की एक डलिया मिली, जिसमें मां सीता कन्या रूप में विराजमान थीं. उनके प्रकट होते ही वर्षा हुई और सूखा समाप्त हो गया. राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और हल के अग्र भाग (सीत) से प्रकट होने के कारण उनका नाम 'सीता' रखा.

पूजा विधि (Sita Navami Puja Vidhi)

स्नान व शुद्धि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें.

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें. स्थापना: एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें.

एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें. श्रृंगार: माता सीता को सोलह श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें.

माता सीता को की सामग्री अर्पित करें. पूजन: अक्षत, चंदन, सिंदूर, धूप और दीप से पूजन करें. देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें.

अक्षत, चंदन, सिंदूर, धूप और दीप से पूजन करें. देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें. भोग: फल और मिठाई का भोग लगाएं और सुख-शांति की प्रार्थना करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.