इस वर्ष सीता नवमी (जानकी नवमी) 25 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. उदया तिथि के अनुसार, नवमी तिथि 25 अप्रैल को शाम 06:27 बजे तक रहेगी.
Sita Navami 2026: सीता नवमी पर बन रहा है 'अबूझ मुहूर्त' और रवि योग का महासंयोग, इस विधि से पूजा करने पर दूर होगी दरिद्रता
Sita Navami 2026: सीता नवमी पर सीता-राम की पूजा से सुख-समृद्धि आती है. 25 अप्रैल को रवि योग में व्रत-पूजन से अखंड सौभाग्य और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है. मंगलमय हो जानकी नवमी!
- 25 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी माता सीता का प्राकट्य उत्सव.
- इस दिन रवि योग और अबूझ मुहूर्त का बन रहा संयोग.
- पूजा से दरिद्रता दूर, अखंड सौभाग्य और पुण्य लाभ मिलता है.
- राजा जनक को हल चलाते समय भूमि से प्राप्त हुई थीं सीता.
Sita Navami 2026 Date and Time: वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष सीता नवमी (जानकी नवमी) 25 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन रवि योग के साथ-साथ अबूझ मुहूर्त का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो इसे मांगलिक कार्यों और साधना के लिए विशेष फलदायी बनाता है.
सीता नवमी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त (Sita Navami Shubh Muhurat)
ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, उदयातिथि के आधार पर सीता नवमी का व्रत 25 अप्रैल को रखा जाएगा.
- नवमी तिथि आरंभ: 24 अप्रैल 2026, शाम 07:21 बजे से
- नवमी तिथि समाप्त: 25 अप्रैल 2026, शाम 06:27 बजे तक
- पूजा का श्रेष्ठ समय: सुबह 10:58 बजे से दोपहर 01:34 बजे तक (अवधि: 2 घंटे 36 मिनट)
- रवि योग: 25 अप्रैल सुबह 05:54 बजे से अगले दिन सुबह 05:53 बजे तक.
स्वयंसिद्ध अबूझ मुहूर्त का महत्व
सीता नवमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है. इसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग देखने या विशेष मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती. रवि योग होने के कारण इस दिन की गई पूजा से सूर्य के समान तेज और बाधाओं से मुक्ति मिलती है.
सीता नवमी का धार्मिक महत्व
मान्यता है कि इस दिन माता सीता की विधि-विधान से पूजा करने पर:
- आर्थिक तंगी: मां लक्ष्मी के स्वरूप सीता जी की कृपा से दरिद्रता दूर होती है.
- अखंड सौभाग्य: सुहागिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख-शांति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं.
- पुण्य लाभ: इस दिन पूजा करने से 16 महान दानों और सभी तीर्थों के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है.
माता सीता के जन्म की पौराणिक कथा
वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जब मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा, तब राजा जनक ने ऋषि के सुझाव पर हल चलाया. हल चलाते समय भूमि से सोने की एक डलिया मिली, जिसमें मां सीता कन्या रूप में विराजमान थीं. उनके प्रकट होते ही वर्षा हुई और सूखा समाप्त हो गया. राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और हल के अग्र भाग (सीत) से प्रकट होने के कारण उनका नाम 'सीता' रखा.
पूजा विधि (Sita Navami Puja Vidhi)
- स्नान व शुद्धि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें.
- स्थापना: एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें.
- श्रृंगार: माता सीता को सोलह श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें.
- पूजन: अक्षत, चंदन, सिंदूर, धूप और दीप से पूजन करें. देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें.
- भोग: फल और मिठाई का भोग लगाएं और सुख-शांति की प्रार्थना करें.
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Frequently Asked Questions
सीता नवमी 2026 किस दिन मनाई जाएगी?
सीता नवमी 2026 पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?
सीता नवमी 2026 पर पूजा का श्रेष्ठ समय सुबह 10:58 बजे से दोपहर 01:34 बजे तक रहेगा. यह अवधि 2 घंटे 36 मिनट की होगी.
सीता नवमी पर अबूझ मुहूर्त का क्या महत्व है?
सीता नवमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती. रवि योग के साथ यह दिन और भी फलदायी हो जाता है.
सीता नवमी का पूजन करने से क्या लाभ मिलता है?
मान्यता है कि इस दिन माता सीता की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है. इससे 16 महान दानों और सभी तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य लाभ मिलता है.
माता सीता का नाम 'सीता' क्यों पड़ा?
हल चलाते समय राजा जनक को भूमि से एक सोने की डलिया मिली, जिसमें मां सीता कन्या रूप में विराजमान थीं. हल के अग्र भाग (सीत) से प्रकट होने के कारण उनका नाम 'सीता' रखा गया.
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