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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSita Navami 2026: कैसे एक ब्राह्मणी बनी चांडालिनी? सीता नवमी पर पढ़ें पापों से मुक्ति की कथा?

Sita Navami 2026: कैसे एक ब्राह्मणी बनी चांडालिनी? सीता नवमी पर पढ़ें पापों से मुक्ति की कथा?

Sita Navami 2026 Katha: इस साल 25 अप्रैल 2026 को सीता नवमी तिथि का पर्व मनाया जाएगा. इस खास मौके पर मां जानकी के इस व्रत की महिमा जानने के लिए पढ़ें लोक-प्रचलित व्रत कथा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 24 Apr 2026 05:05 PM (IST)
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  • वैशाख शुक्ल नवमी को सीता नवमी मनाते हैं, 2026 में 25 अप्रैल को है।
  • माता सीता के जन्मोत्सव पर पूजा-व्रत से राम-हनुमान कृपा मिलती है।
  • लोक कथा: चांडालिनी ने अनजाने में सीता नवमी व्रत पूरा किया।
  • सीता नवमी पर पूजा से सुख, सौभाग्य और दरिद्रता दूर होती है।

Sita Navami 2026 Katha: हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के मौके पर सीता नवमी (Sita Navmi) मनाया जाता है. इस साल यह त्योहार 25 अप्रैल 2026 को है. हिंदू धर्म में इस दिन को माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है.

माता सीता के अवतरण दिवस यानी सीता नवमी पर जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा और व्रत कथा का पाठ करता है, उस पर मां सीता के साथ भगवान श्रीराम और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. 

सीता नवमी से जुड़ी लोककथा

सीता नवमी से जुड़ी एक लोक-प्रचलित व्रत कथा के अनुसार, मारवाड़ क्षेत्र में एक ब्रह्माण जिसका नाम देवदत्त था , अपनी सुंदर पत्नी शोभना के साथ रहता था. ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने गांव से किसी और गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे, इधर ब्राह्मण देवता की पत्नी शोभना कुसंगत में फंसकर गलत आचरण में लिप्त हो गई. 

ब्राह्मणी की इस गलत काम की चर्चाएं पूरे गांव में होने लगी. परंतु उस दुष्ट महिला ने गांव में आग लगवा दी और जब वह मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ. पति के साथ छल और त्याग करने के कारण वह चांडालिनी बनी, गांव जलाने के कारण वह कुष्ठ रोग और और व्यभिचार करने की वजह से अंधी भी हो गई. 

Sita Navami 2026: कैसे एक ब्राह्मणी बनी चांडालिनी? सीता नवमी पर पढ़ें पापों से मुक्ति की कथा?

इस तरह वह अपने पूर्व कर्मों के द्वारा दिनों दिन दारुण दुख भोगते हुए देश-देशांतर में भटकने लगी. एक बार वह दैवयोग से भटकते हुए कौशलपुरी नगरी पहुंची, जहां संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है.

जानकी नवमी के पावन उत्सव पर वह भूखी-प्यासी व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी- हे सज्जनों! मुझ पर दया कीजिए और कुछ खाने को दे दीजिए. मैं भूख से मरी जा रही हूं, ऐसा कहती हुए वह कनक भवन के समक्ष बने एक हजार पुष्प मंडित स्ंतभों से गुजरती हुई उसमें प्रवेश कर गई. उसने फिर कहा, भैया कोई तो मेरी सहायता करो कुछ खाने को दे दो. 

इतने में एक भक्त ने उससे कहा- देवी आज तो सीता नवमी का दिन है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो भोजन में अनाज नहीं मिलेगा. कल पारणा के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद जितना खाना चाहो खा लेना, किंतु वह मानी नहीं. ज्यादा कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल दे दिया. वह पापिनी भूख से मर गई. किंतु अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया. 

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माता सीता के आशीर्वाद से वह समस्त पापों से मुक्त हो गई. इस व्रत के असर से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंदपूर्वक अनंत सालों तक रही. इसके बाद वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम काफी विख्यात हुई. सीता नवमी से जुड़ी यह व्रत कथा इस पवित्र दिन को और भी अधिक आध्यात्मिक बनाने का काम करती है. 

सीता नवमी के मौके पर जो भी भक्त माता सीता की पूजा सच्चे मन से करता है, उसे समस्त तरह के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. एक बात जिसपर पता नहीं कितने लोगों ने गौर किया हो गया, भगवान श्रीराम और माता सीता दोनों का जन्म नवमी तिथि को हुआ था, ठीक उसी तरह भगवान श्रीकृष्ण और राधा का जन्म अष्टमी तिथि पर, जो कहीं न कहीं सच्चे प्रेम की दिव्यता को दर्शाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

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अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 24 Apr 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Hinduism Sita Navami Katha Sita Navami 2026

Frequently Asked Questions

सीता नवमी कब मनाई जाती है?

सीता नवमी हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है. इस साल यह त्योहार 25 अप्रैल 2026 को है.

सीता नवमी का महत्व क्या है?

इस दिन को माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा पाठ करने पर मां सीता, भगवान श्रीराम और हनुमान जी की कृपा मिलती है.

सीता नवमी से जुड़ी लोककथा क्या है?

एक कथा के अनुसार, एक चांडालिनी ने अनजाने में सीता नवमी का व्रत पूरा किया और समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान पाया.

सीता नवमी का व्रत करने से क्या लाभ होता है?

सीता नवमी के दिन सच्चे मन से माता सीता की पूजा करने वाले को समस्त तरह के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

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