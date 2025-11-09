हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Leo Weekly Horoscope (9 से 15 नवंबर 2025): सिंह राशि इस सप्ताह मेहनत और लगन से पाएगी मनचाहा परिणाम

Leo Weekly Horoscope (9 से 15 नवंबर 2025): सिंह राशि इस सप्ताह मेहनत और लगन से पाएगी मनचाहा परिणाम

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें सिंह साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Nov 2025 04:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Leo Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. सप्ताह की शुरुआत थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली रहेगी. कार्यक्षेत्र में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से सफलता आपके कदम चूमेगी. प्रॉपर्टी या सरकारी मामलों में बाधाएं दूर होंगी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको उत्साह देगा, जिससे कठिनाइयों के बावजूद अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे.

बिज़नेस राशिफल:
व्यवसाय में यह सप्ताह लाभकारी रहेगा. मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और प्रतियोगियों को कड़ी टक्कर देने में सफल होंगे. साझेदारी या नए प्रोजेक्ट में सफलता के योग हैं.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन कार्यभार और जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है. मेहनत और समर्पण से आप अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ शानदार रहेगी. सिंगल जातकों के लिए आकर्षण बढ़ेगा और नए रिश्तों की संभावना है. विवाहित जीवन सुखमय और मधुर रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखना आवश्यक है. मनोरंजन और दोस्तों के साथ समय बिताने के बीच संतुलन बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त आराम करें.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हल्के रंग का कपड़ा दान करें.

FAQs:
Q1: क्या सप्ताह नौकरी में प्रमोशन के लिए अनुकूल है?
A1: हां, मेहनत और समर्पण से पदोन्नति के योग बन सकते हैं.

Q2: क्या व्यवसाय में निवेश करना सही रहेगा?
A2: हां, सोच-समझकर और रणनीति के साथ निवेश करें.

Q3: स्वास्थ्य में किसी बड़ी समस्या की संभावना?
A3: नहीं, बस तनाव और थकान से बचें.

Q4: लव लाइफ में नए संबंध बन सकते हैं?
A4: हां, सिंगल जातकों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत संभव है.

Q5: परिवार में किसी विवाद की आशंका?
A5: नहीं, संयम और समझदारी से माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Nov 2025 04:40 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Embed widget