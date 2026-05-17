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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगा बड़ा मौका, पर इस गलती से हो सकता है नुकसान

Singh Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगा बड़ा मौका, पर इस गलती से हो सकता है नुकसान

Singh Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: सिंह राशि (Leo) के लिए मई का पहला सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सिंह साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 17 May 2026 05:45 AM (IST)
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Singh Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी:

व्यापार में बड़ी डील मिलने की संभावना है लेकिन किसी भी कागजी काम को बिना पढ़े साइन करना नुकसान पहुंचा सकता है. बिजनेस पार्टनरशिप में आपका नेतृत्व मजबूत रहेगा लेकिन अहंकार से बचना जरूरी होगा. विदेश व्यापार, टेक्नोलॉजी, मीडिया और लग्जरी आइटम से जुड़े लोगों को शानदार लाभ मिल सकता है. बिजनेसवुमन को इस समय नए निवेशकों या प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के कारण वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना मिलेगी और प्रमोशन के योग बन सकते हैं. विदेश में काम करने वालों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन काम का दबाव बढ़ सकता है. ऑफिस राजनीति से दूर रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

पारिवारिक जीवन:

वीक स्टार्टिंग समय महत्वाकांक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सफलता का संकेत दे रहा है. परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा लेकिन गुस्से के कारण रिश्तों में तनाव आ सकता है. घर के बड़े सदस्य किसी महत्वपूर्ण फैसले में आपकी राय ले सकते हैं. संतान की सफलता परिवार का सम्मान बढ़ाएगी. रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य और विनम्रता बेहद जरूरी होगी. जून के इस समय में परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए अनुशासन बनाए रखना होगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. कलाकारों को किसी बड़े मंच या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसिद्धि मिल सकती है. अभिनय, फैशन, डिजाइनिंग और कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय नई पहचान दिलाने वाला रहेगा. खिलाड़ी वर्ग के लिए यह समय उपलब्धियों वाला रहेगा लेकिन अति आत्मविश्वास नुकसान कर सकता है.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक मामलों में यह समय लाभदायक साबित हो सकता है. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और कुछ लोगों को नए आय स्रोत भी मिल सकते हैं. निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा. शेयर मार्केट, लक्जरी कारोबार और ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. हालांकि खर्च भी तेजी से बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संतुलित रखना जरूरी होगा.

प्रेम जीवन:

प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा और कुछ लोग नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने की जरूरत होगी. पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज करना रिश्तों में दूरी ला सकता है. कुछ लोगों को पुराने प्रेम संबंधों से जुड़ी यादें परेशान कर सकती हैं. रोमांटिक यात्रा या डिनर प्लान रिश्तों में नई ऊर्जा ला सकता है.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य में थकान, आंखों की परेशानी और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हो सकती है. अनियमित दिनचर्या और अधिक काम मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं. यात्रा के दौरान आराम और समय प्रबंधन जरूरी रहेगा. खानपान में लापरवाही पेट और नींद से जुड़ी परेशानी बढ़ा सकती है. नियमित योग और पर्याप्त पानी पीना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

यात्रा और छुट्टियां:

जून की छुट्टियों में लक्जरी ट्रिप, विदेश यात्रा या किसी बड़े शहर घूमने का प्लान बन सकता है. कुछ लोग परिवार या दोस्तों के साथ रिसॉर्ट और हिल स्टेशन जाने की योजना बना सकते हैं. यात्रा के दौरान खर्च अपेक्षा से अधिक हो सकता है, इसलिए पहले से प्लानिंग करना जरूरी रहेगा.

क्या करें:

इस सप्ताह आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा लेकिन विनम्रता बनाए रखना भी जरूरी होगा. महत्वपूर्ण फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें. करियर और बिजनेस में नए अवसरों का लाभ उठाएं. परिवार और रिश्तों को समय देना आपके लिए शुभ रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 05:45 AM (IST)
Tags :
Singh Weekly Horoscope Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
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