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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: सिंह वालों को सप्ताह के मध्य में मिल सकता है सुनहरा मौका, चूक गए तो होगा पछतावा

Singh Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: सिंह वालों को सप्ताह के मध्य में मिल सकता है सुनहरा मौका, चूक गए तो होगा पछतावा

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 7 से 13 जून तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 06 Jun 2026 09:57 AM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण अवसरों और नई संभावनाओं के साथ होगी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे खर्च भी सामने आ सकते हैं जो आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं. इस सप्ताह आपको अपनी प्राथमिकताओं को तय करके आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी.

यदि आप योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो चुनौतियों के बीच भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे. आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के दम पर आप कई मुश्किल परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह सकारात्मक संकेत देने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी प्रतिभा और अनुभव के बल पर सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. सप्ताह की शुरुआत में किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, प्रोजेक्ट या यात्रा का अवसर मिल सकता है.

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यदि आप विदेश से जुड़े कार्य, आयात-निर्यात, आईटी, शिक्षा या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं तो सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा अवसर आपके हाथ लग सकता है. लंबे समय से प्रतीक्षित विदेश यात्रा या विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने के भी संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपकी कार्यशैली की सराहना हो सकती है.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभ और खर्च दोनों लेकर आएगा. कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे और कुछ महत्वपूर्ण सौदे भविष्य में अच्छा लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं. हालांकि घर, वाहन, संपत्ति या सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर अचानक बड़ा खर्च होने की संभावना है. सप्ताह के उत्तरार्ध में आप आर्थिक मामलों को लेकर अधिक गंभीर नजर आएंगे और आय बढ़ाने के नए स्रोत तलाश सकते हैं. निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच करना आवश्यक रहेगा. खर्चों की अधिकता के कारण बचत प्रभावित हो सकती है, इसलिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन घर की मरम्मत, सजावट या किसी पारिवारिक जरूरत को लेकर अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपकी राय और दूसरों की राय में अंतर भी देखने को मिल सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विषय चिंता का कारण बन सकता है. सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और लोग आपके सुझावों को महत्व देंगे.

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में संतुलन और समझदारी बनाए रखने की आवश्यकता होगी. आपका प्रभावशाली स्वभाव कभी-कभी साथी को असहज महसूस करा सकता है. ऐसे में अपनी बात मनवाने के बजाय संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाएं. प्रेमी-प्रेमिका के बीच विश्वास और पारदर्शिता रिश्ते को मजबूत बनाएगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. सप्ताह के अंत में किसी रोमांटिक पल या छोटी यात्रा का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. मौसम में बदलाव, थकान या अनियमित दिनचर्या के कारण छोटी-मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. विशेष रूप से पेट, रक्तचाप या तनाव से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

उपाय

प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तथा भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और जीवन में सुख-समृद्धि का संचार होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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