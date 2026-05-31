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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: सिंह वालों की ये छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान, देखें साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: सिंह वालों की ये छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान, देखें साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 31 May 2026 08:53 AM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है. इस सप्ताह आपको विशेष रूप से अपनी सेहत, कार्यक्षेत्र और रिश्तों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी. सप्ताह की शुरुआत में आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, जिससे आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ा का अनुभव हो सकता है.

सेहत में गड़बड़ी का असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है और आप किसी अच्छे मौके को गंवा सकते हैं. सप्ताह के अंत में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा विवाद सामने आ सकता है.

नौकरी में काम कर रहे लोगों को सतर्क रहना होगा. छोटी सी गलती आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है. विरोधियों से सावधान रहें. वे आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं. प्रेम संबंधों में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. शादीशुदा जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं को समझना और सम्मान देना बेहद जरूरी है.

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करियर और नौकरी

कार्यस्थल पर इस सप्ताह आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. किसी भी कार्य को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश न करें, क्योंकि छोटी-सी चूक भी वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है. ऑफिस की राजनीति और प्रतिस्पर्धा से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा. कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं और आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में अपने काम को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करते रहें. सप्ताह के मध्य में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को लेकर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से आप स्थिति को संभाल लेंगे.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह सोच-समझकर फैसले लेने होंगे. किसी नए निवेश या साझेदारी से पहले पूरी जानकारी जुटा लें. प्रॉपर्टी, जमीन या मकान से जुड़े मामलों में विवाद की संभावना बन सकती है, इसलिए कानूनी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें. आर्थिक रूप से सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना लाभदायक रहेगा. धन संबंधी मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं. थकान, कमजोरी, सिरदर्द या मौसमी बीमारियों का प्रभाव महसूस हो सकता है. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, जिससे एकाग्रता प्रभावित होगी. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा. योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी गतिविधियां मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेंगी. स्वास्थ्य में सुधार आने के बाद सप्ताह के उत्तरार्ध में आप बेहतर महसूस करेंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है. किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देना या बड़ा फैसला लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है. अपने साथी की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें. यदि रिश्ते में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, तो बातचीत के जरिए उसे सुलझाने की कोशिश करें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने की जरूरत होगी. आपसी समझ और सहयोग ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगा. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी और रिश्तों में फिर से मधुरता लौट सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 May 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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