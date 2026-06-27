Singh Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. आप लंबे समय से जिस सफलता का इंतजार कर रहे थे, वह अब आपके जीवन में दस्तक दे सकती है. नौकरी करने वालों को मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिलने के आसार हैं. आपके पद और प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ोतरी होगी. इस सप्ताह कामकाजी महिलाओं को विशेष लाभ मिल सकता है और उनके प्रयासों से परिवार और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा.

भूमि या भवन से संबंधित किसी भी विवाद में आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से समाधान मिलेगा. पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है. अगर आप विदेश में करियर या व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है. लव लाइफ में कोई पुराना तनाव चल रहा है तो वह किसी करीबी की मदद से सुलझ जाएगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है. दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा.

करियर और नौकरी

इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता की प्रशंसा होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट दिखाई देंगे और आपको नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. यदि आप किसी पदोन्नति या विभागीय बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. जो लोग सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए समय विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार करने वाले जातकों को विस्तार और निवेश से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित होगी. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई देगी. पैतृक संपत्ति, पुराने निवेश या किसी रुके हुए भुगतान से लाभ मिलने की संभावना बन रही है. हालांकि आय बढ़ने के साथ खर्चों को भी संतुलित रखना आवश्यक होगा.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक मामलों में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. घर में किसी शुभ आयोजन की योजना बन सकती है. सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए लोगों से जुड़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में चली आ रही गलतफहमियां दूर होने लगेंगी. पार्टनर के साथ संवाद बेहतर होगा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत बनेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव मिलने के प्रबल योग हैं. जिन लोगों की शादी की बातचीत पहले से चल रही है, उनके लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. विवाहित जीवन में सहयोग, विश्वास और सामंजस्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम और भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन और पर्याप्त आराम को प्राथमिकता दें. नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

सप्ताह की सलाह

इस सप्ताह अवसर आपके पक्ष में रहेंगे, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें. निर्णय लेते समय अनुभव और धैर्य का साथ रखें, इससे सफलता और अधिक स्थायी बनेगी.

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