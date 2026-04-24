हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: सिंह वालों की सफलता के साथ आएंगी ये रुकावटें, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: सिंह वालों की सफलता के साथ आएंगी ये रुकावटें, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 26 अप्रैल से 2 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 24 Apr 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

Singh Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. कुछ काम आसानी से बनेंगे, तो कुछ कार्य अंतिम समय में अटक भी सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप धैर्य और लचीलापन बनाए रखें. परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

करियर और व्यवसाय

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आ सकती है. किसी महिला सहयोगी या वरिष्ठ के सहयोग से लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा और उच्च अधिकारी भी आपके काम से संतुष्ट नजर आएंगे. हालांकि सप्ताह के मध्य से कार्यों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं. काम बनते-बनते अटक सकते हैं, जिससे मन में निराशा आ सकती है. ऐसे समय में संयम बनाए रखना जरूरी होगा.

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. बाजार में फंसा हुआ धन निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. व्यापार के विस्तार को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें.

धन

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा. आय बनी रहेगी, लेकिन कुछ मामलों में धन अटकने की स्थिति बन सकती है. इसलिए लेन-देन में सतर्कता बरतें. खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा ताकि बजट संतुलित बना रहे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा. कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आएगी, लेकिन रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद जरूरी रहेगा. वैवाहिक जीवन स्थिर रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा और आप दोनों एक-दूसरे का सहयोग करते नजर आएंगे.

परिवार में इस सप्ताह रिश्तों को लेकर थोड़ी खटपट देखने को मिल सकती है. आपकी किसी बात से करीबी व्यक्ति आहत हो सकता है, जिससे तनाव की स्थिति बन सकती है.

हालांकि अच्छी बात यह है कि परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के हस्तक्षेप से गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और संबंधों में सुधार आएगा. आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है ताकि अनावश्यक विवाद से बचा जा सके.

यात्रा

सप्ताह के अंत में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, जो काम से जुड़ी हो सकती है. यह यात्रा आपके लिए लाभदायक भी साबित हो सकती है, लेकिन इस दौरान थकान महसूस हो सकती है. पूरे सप्ताह काम का दबाव बना रहेगा, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपको फिट बनाए रखेंगे.

HemKund Sahib Yatra 2026 Date: हेमकुंड साहिब यात्रा कब शुरू होगी ? जानें क्या है इसका इतिहास, महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 24 Apr 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

सिंह राशि के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम से थकान और तनाव बढ़ सकता है। नियमित दिनचर्या और आराम बनाए रखें।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Singh Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: सिंह वालों की सफलता के साथ आएंगी ये रुकावटें, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
सिंह वालों की सफलता के साथ आएंगी ये रुकावटें, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Kark Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: कर्क वाले प्रॉपर्टी में पाएंगी लाभ या धोखा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
कर्क वाले प्रॉपर्टी में पाएंगी लाभ या धोखा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Mithun Weekly Rashifal 26 April to 2 May 2026: मिथुन वालों को बिजनेस में फायदे के लिए उठाने पड़ेगा ये कदम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
मिथुन वालों को बिजनेस में फायदे के लिए उठाने पड़ेगा ये कदम, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Vrishabh Weekly Horoscope 26 April To 2 May 2026: वृषभ वालों का करीबी से मनमुटाव ला सकता है रिश्ते में दरार, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
वृषभ वालों का करीबी से मनमुटाव ला सकता है रिश्ते में दरार, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?
बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महाराष्ट्र की राह पर यूपी में भी AIMIM! इस बयान से मच सकता है हंगामा, कहा- एक दिन आएगा जब...
महाराष्ट्र की राह पर यूपी में भी AIMIM! इस बयान से मच सकता है हंगामा, कहा- एक दिन आएगा जब...
विश्व
'ट्रंप क्या जंग में निकालेंगे न्यूक्लियर मिसाइल? बोले- 'समय तेजी से बीत रहा है, मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल...'
'ट्रंप क्या जंग में निकालेंगे न्यूक्लियर मिसाइल? बोले- 'समय तेजी से बीत रहा है, मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल...'
बॉलीवुड
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया इतने करोड़ का बोनस
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए धुरंधर के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया ये ऑफर
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
इंडिया
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
शिक्षा
GBU के नए सत्र में पांच कोर्सेज किए गए शामिल, 152 पाठ्यक्रम में 4 हजार छात्रों को मिलेगा दाखिला
GBU के नए सत्र में पांच कोर्सेज किए गए शामिल, 152 पाठ्यक्रम में 4 हजार छात्रों को मिलेगा दाखिला
लाइफस्टाइल
Back Pain Relief Diet: उम्र बढ़ने के साथ कमर में बढ़ गया है दर्द, डाइट में ये चीजें शामिल करें महिलाएं
उम्र बढ़ने के साथ कमर में बढ़ गया है दर्द, डाइट में ये चीजें शामिल करें महिलाएं
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget