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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: सिंह राशि के लिए गुड न्यूज! करियर, लव लाइफ में आएंगे बड़े बदलाव, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: सिंह राशि के लिए गुड न्यूज! करियर, लव लाइफ में आएंगे बड़े बदलाव, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 24 से 30 मई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 May 2026 06:10 AM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलता, सम्मान और प्रगति के नए अवसर लेकर आने वाला है. लंबे समय से जिन कार्यों के पूरे होने का इंतजार आप कर रहे थे, उनमें अब सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

इस सप्ताह भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा और आपके प्रयासों को सही दिशा प्राप्त होगी. खासतौर पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति या वरिष्ठ की मदद से आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उन्नति और तरक्की के संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित रहेंगे. यदि आप लंबे समय से प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस सप्ताह उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए नए अवसरों की तलाश करेंगे और उनमें सफलता मिलने की संभावना भी प्रबल रहेगी. आजीविका के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने का विचार मन में आ सकता है. कुछ लोग नई नौकरी, नया प्रोजेक्ट या किसी बड़े संस्थान से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. इस सप्ताह आपके सोचे हुए अधिकांश कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभकारी साबित होगा. कारोबार में तेजी आएगी और रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी. दैनिक आय में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन से जुड़ी चिंताएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी.

यदि आप व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा. नए संपर्क और नए अवसर भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं. निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि किसी भी निर्णय को पूरी योजना और समझदारी के साथ लेना बेहतर रहेगा.

इस सप्ताह आप पाएंगे कि आपका कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिल रहा है. आर्थिक रूप से स्थिरता आने से मन प्रसन्न रहेगा और भविष्य को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र

राजनीति, प्रशासन और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष शुभ संकेत दे रहा है. लोगों के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी. समाज में आपके कार्यों और व्यवहार की सराहना की जाएगी. किसी सामाजिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में आपकी सक्रिय भागीदारी आपको सम्मान दिला सकती है.

पारिवारिक जीवन

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है. परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं या किसी शुभ आयोजन का माहौल बन सकता है. घर-परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा और सभी सदस्यों के बीच प्रेम एवं सामंजस्य बना रहेगा.

आप अपने रिश्तों को अच्छे से निभाने में सफल रहेंगे और स्वजनों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरेंगे. परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में चल रही परेशानियां और अड़चनें इस सप्ताह दूर हो सकती हैं. पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और समझ बढ़ेगी. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो अब स्थिति बेहतर होती नजर आएगी.

विवाहित लोगों के लिए भी समय सुखद रहेगा. जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ निभाएगा. साथी के सहयोग से आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य और संतुलित रहेगा. मानसिक रूप से आप उत्साहित और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि काम की अधिकता के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. नियमित व्यायाम और सूर्य उपासना आपके लिए लाभकारी रहेगी.

उपाय

सूर्यष्टकम का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 May 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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