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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Weekly Horoscope 20-26 April 2026: सिंह वालों का लंबे समय से देखा सपना पूरा हो सकता है, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 20-26 April 2026: सिंह वालों का लंबे समय से देखा सपना पूरा हो सकता है, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 20-26 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 18 Apr 2026 12:09 PM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 20 to 26 April : अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों से भरा रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में ही आपको किसी ऐसी खबर का इंतजार खत्म होता नजर आएगा, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. यह शुभ समाचार आपके मन को प्रसन्न करेगा और पूरे घर का माहौल भी खुशनुमा बना देगा. इसके साथ ही किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में रौनक बढ़ेगी और पारिवारिक माहौल में गर्मजोशी महसूस होगी.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा व्यस्त रह सकता है. घर और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाना कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है. काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे आपको अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना होगा. हालांकि, आपकी मेहनत और समर्पण आपको हर स्थिति को संभालने में सक्षम बनाएंगे. धीरे-धीरे आप इस संतुलन को साधने में सफल रहेंगे.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह फायदेमंद साबित हो सकता है. बाजार में चल रही तेजी का लाभ उठाने का मौका मिलेगा और आप अपनी रणनीति के अनुसार अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में जो रुकावटें आ रही थीं, वे अब दूर हो सकती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मन की चिंता भी कम होगी.

सप्ताह के अंत में आप विलासिता से जुड़ी वस्तुओं या घर की मरम्मत जैसे कार्यों पर खर्च कर सकते हैं. हालांकि ये खर्च आपकी जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए होंगे, इसलिए यह आपको संतोष भी देंगे. फिर भी बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा ताकि भविष्य में आर्थिक संतुलन बना रहे.

यात्रा और नए संपर्क

सप्ताह के दूसरे भाग में अचानक किसी लंबी यात्रा का योग बन सकता है. यह यात्रा आपके लिए सुखद और लाभकारी साबित होगी. इस दौरान आप नए लोगों से मिलेंगे और आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. यह समय नेटवर्किंग और नए अवसरों को पहचानने के लिए अनुकूल रहेगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन

लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बेहतर होगा और आप एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में समझ और अपनापन बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी और परिवार के साथ बिताए गए पल आपको मानसिक सुकून देंगे.

परिवार के स्तर पर यह सप्ताह सुखद बदलाव लेकर आएगा. यदि रिश्तेदारों के साथ किसी प्रकार की गलतफहमियां चल रही थीं, तो वे अब दूर होती नजर आएंगी. परिवार के बीच सामंजस्य बढ़ेगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे. घर से जुड़े किसी पुराने विवाद का समाधान भी किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की मदद से संभव हो सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है. आप खुद को ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि, व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित आहार बनाए रखना जरूरी है ताकि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों से भरा रहेगा। शुरुआत में किसी लंबे समय से प्रतीक्षित शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न होगा और घर का माहौल खुशनुमा बनेगा।

सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों को करियर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह व्यस्त रह सकता है, जिसमें घर और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। काम का दबाव बढ़ने पर समय प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा।

व्यापार से जुड़े सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से कैसा रहेगा?

यह सप्ताह व्यापार से जुड़े जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बाजार की तेजी का लाभ मिलेगा और पैतृक संपत्ति से जुड़ी रुकावटें दूर हो सकती हैं।

सिंह राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं?

प्रेम जीवन में तालमेल बेहतर होगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। परिवार में सुखद बदलाव आएंगे, गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी संबंध मजबूत होंगे।

स्वास्थ्य के लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन व्यस्त दिनचर्या में आराम और संतुलित आहार बनाए रखना आवश्यक होगा।

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