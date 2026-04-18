Singh Weekly Horoscope 20 to 26 April : अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों से भरा रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में ही आपको किसी ऐसी खबर का इंतजार खत्म होता नजर आएगा, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. यह शुभ समाचार आपके मन को प्रसन्न करेगा और पूरे घर का माहौल भी खुशनुमा बना देगा. इसके साथ ही किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में रौनक बढ़ेगी और पारिवारिक माहौल में गर्मजोशी महसूस होगी.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा व्यस्त रह सकता है. घर और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाना कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है. काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे आपको अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना होगा. हालांकि, आपकी मेहनत और समर्पण आपको हर स्थिति को संभालने में सक्षम बनाएंगे. धीरे-धीरे आप इस संतुलन को साधने में सफल रहेंगे.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह फायदेमंद साबित हो सकता है. बाजार में चल रही तेजी का लाभ उठाने का मौका मिलेगा और आप अपनी रणनीति के अनुसार अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में जो रुकावटें आ रही थीं, वे अब दूर हो सकती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मन की चिंता भी कम होगी.

सप्ताह के अंत में आप विलासिता से जुड़ी वस्तुओं या घर की मरम्मत जैसे कार्यों पर खर्च कर सकते हैं. हालांकि ये खर्च आपकी जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए होंगे, इसलिए यह आपको संतोष भी देंगे. फिर भी बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा ताकि भविष्य में आर्थिक संतुलन बना रहे.

यात्रा और नए संपर्क

सप्ताह के दूसरे भाग में अचानक किसी लंबी यात्रा का योग बन सकता है. यह यात्रा आपके लिए सुखद और लाभकारी साबित होगी. इस दौरान आप नए लोगों से मिलेंगे और आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. यह समय नेटवर्किंग और नए अवसरों को पहचानने के लिए अनुकूल रहेगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन

लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बेहतर होगा और आप एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में समझ और अपनापन बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी और परिवार के साथ बिताए गए पल आपको मानसिक सुकून देंगे.

परिवार के स्तर पर यह सप्ताह सुखद बदलाव लेकर आएगा. यदि रिश्तेदारों के साथ किसी प्रकार की गलतफहमियां चल रही थीं, तो वे अब दूर होती नजर आएंगी. परिवार के बीच सामंजस्य बढ़ेगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे. घर से जुड़े किसी पुराने विवाद का समाधान भी किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की मदद से संभव हो सकता है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है. आप खुद को ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि, व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित आहार बनाए रखना जरूरी है ताकि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकें.

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