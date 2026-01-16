Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह साप्ताहिक राशिफल, मेहनत के बाद मिलेगी सफलता, चारों ओर होगी सराहना
Singh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): सिंह राशि के लिए जनवरी का तीसरा सप्ताह यानी 18-24 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और रिलेशन आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Singh Weekly Horoscope 2026 (18 to 24 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 18 से 24 जनवरी का समय सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत व्यस्त और मेहनत भरी रहेगी. कारोबार में लाभ मिलेगा, लेकिन सप्ताहांत में. नौकरी में मेहनत की सराहना होगी. धन लेन-देन में सावधानी रखें. प्रेम संबंधों में संवाद से गलतफहमी दूर होगी.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope 2026)
- सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी आपाधापी से भरी रह सकती है. इस दौरान करियर-कारोबार के सिलसिले में आपको जरा ज्यादा ही परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं. इस दौरान आपको कारोबार में आर्थिक लाभ की प्राप्ति के लिए आश्वासन तो मिलेगा लेकिन वह सप्ताहांत ही प्राप्त हो पाएगा.
- यदि आप किसी नये कारोबार की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आ रही बाधाओं को दूर करने में आपके इष्टमित्र और आत्मीयजन काफी मददगार साबित होंगे. सप्ताह के मध्य में धन का लेन-देन करते समय खूब सावधानी बरतें. किसी को धन बहुत सोच-समझकर उधार दें अन्यथा उसकी वापसी में दिक्कतें आ सकती हैं.
- नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहने वाला है. इस दौरान आपकी मेहनत और ईमानदारी के लिए सीनियर आपकी प्रशंसा करेंगे. इस दौरान जिन लोगों से आपको बिल्कुल अपेक्षा नहीं होगी, वे भी आपका सहयोग और समर्थन करते नजर आएंगे.
- प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. गलतफहमियों को दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें. ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति संभव है.
सिंह राशि के लिए उपाय- आदित्य हृदय स्तोत्र का तीन बार पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
