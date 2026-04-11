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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कमाई के कई रास्ते खुलेंगे, पढ़ें सिंह साप्ताहिक राशिफल

Singh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कमाई के कई रास्ते खुलेंगे, पढ़ें सिंह साप्ताहिक राशिफल

Singh Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): सिंह राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 11 Apr 2026 09:17 AM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 12 से 18 अप्रैल का समय सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह सप्ताह सतर्कता और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. इस दौरान आपको विशेष रूप से अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकती है. यदि आप संयम और समझदारी से काम लेंगे, तो कई संभावित समस्याओं से बच सकते हैं.
  • स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए अपने खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें. यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय समय पर उचित उपचार लें. अपनी सेहत को प्राथमिकता देना इस समय बेहद जरूरी होगा.
  • सप्ताह की शुरुआत में काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, चाहे वह लंबी दूरी की हो या छोटी. यह यात्रा आपके लिए आवश्यक भी हो सकती है और कुछ नए अनुभव भी दे सकती है. हालांकि, यात्रा के दौरान सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
  • सप्ताह के मध्य में कार्यस्थल पर स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. आपको सीनियर और जूनियर दोनों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिससे आपका मन थोड़ा निराश हो सकता है. इसके अलावा, इस समय आपके विरोधी भी सक्रिय रह सकते हैं और आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में आपको अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा और दूसरों की छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा.
  • सप्ताह के दूसरे भाग में परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी. घरेलू महिलाएं इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेंगी, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना रहेगा.
  • नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय राहत देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने के योग बनेंगे. इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और संचित धन में भी वृद्धि हो सकती है.
  • प्रेम जीवन के मामले में यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. आपके और आपके लव पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिससे रिश्ते में तनाव आ सकता है. हालांकि, यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे, तो इस स्थिति को संभाल सकते हैं. सप्ताह के अंत तक किसी मित्र की मदद से आप इस गलतफहमी को दूर करने में सफल रहेंगे और रिश्ते में फिर से मधुरता लौट आएगी.
  • कुल मिलाकर, यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए सावधानी, धैर्य और संतुलन बनाए रखने का संदेश दे रहा है. यदि आप अपने व्यवहार और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, तो आने वाले समय में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Leo Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह सतर्कता और संतुलन बनाए रखने का है। अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी सी गलती भी काम बिगाड़ सकती है।

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सिंह राशि के लिए कैसा है?

स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह संवेदनशील रह सकता है। खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें और किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें।

सप्ताह की शुरुआत में सिंह राशि के जातकों को यात्रा करनी पड़ सकती है?

हाँ, सप्ताह की शुरुआत में काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा आवश्यक हो सकती है और नए अनुभव दे सकती है, लेकिन सतर्क रहें।

सप्ताह के मध्य में कार्यस्थल पर सिंह राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी?

कार्यस्थल पर स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, सीनियर और जूनियर से सहयोग कम मिलेगा। विरोधी भी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकता है, गलतफहमी से तनाव आ सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लें, सप्ताह के अंत तक मित्र की मदद से स्थिति सुधरेगी।

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