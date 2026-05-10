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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: सिंह वालों को मिलेगा डबल फायदा! करियर और लव लाइफ दोनों में आएगी खुशखबरी

Singh Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: सिंह वालों को मिलेगा डबल फायदा! करियर और लव लाइफ दोनों में आएगी खुशखबरी

Singh Weekly Horoscope 2026: सिंह राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 10 से 16 मई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 10 May 2026 07:47 AM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता, आत्मविश्वास और खुशियों से भरा रहने वाला है. करियर, व्यापार, परिवार और प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. धैर्य, विनम्रता और समझदारी के साथ आगे बढ़ने पर आपको हर क्षेत्र में लाभ और सफलता प्राप्त होगी.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल साबित होगा. आपके कार्य समय पर पूरे होंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. इस सप्ताह आप खुद को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, जिसका सकारात्मक असर आपके प्रदर्शन पर दिखाई देगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. यदि आप लंबे समय से मनचाहे ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है.

पारिवारिक जीवन

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से काफी शुभ और सुखद रहने वाला है. घर-परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा और रिश्तों में मधुरता देखने को मिलेगी. यदि लंबे समय से किसी घरेलू समस्या को लेकर तनाव चल रहा था, तो सप्ताह के मध्य तक उसका समाधान निकल सकता है.

परिवार के सदस्यों का सहयोग और समर्थन आपको मानसिक शांति देगा. इस दौरान घर में किसी शुभ कार्य या पारिवारिक चर्चा के कारण खुशी का माहौल बना रह सकता है. करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में और मजबूती आएगी.

कामकाजी महिलाओं के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कार्यस्थल और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. हालांकि धैर्य और समझदारी से आप परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगी. इस दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या गलतफहमी से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहने वाला है. कारोबार में मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है और रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. यदि आप व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा. नए संपर्क और व्यापारिक योजनाएं भविष्य में आर्थिक लाभ दिला सकती हैं. सप्ताह के दौरान किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभकारी साबित हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन संबंधी चिंताएं कम होंगी.

यात्रा और भाग्य

इस सप्ताह भाग्य आपका पूरा साथ देगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और कई मामलों में किस्मत का सहयोग मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए सुखद और लाभकारी साबित होगी. यात्रा के दौरान नए लोगों से मुलाकात भविष्य में फायदा पहुंचा सकती है. यदि आप किसी काम के सिलसिले में बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद अच्छा रहने वाला है. पार्टनर के साथ रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी समझ बेहतर होगी. यदि आप लंबे समय से अपने रिश्ते को परिवार के सामने रखने की सोच रहे थे, तो इस सप्ताह परिवार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है. प्रेम संबंधों को परिवार की अनुमति मिलने और रिश्ते की बात आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं.

विवाहित लोगों के लिए भी समय सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और आपसी सहयोग बढ़ेगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने या अच्छा समय बिताने का अवसर भी मिल सकता है. हालांकि मजाक या हंसी-मजाक करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी कोई बात किसी का दिल दुखा सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा. आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे. हालांकि अधिक काम और भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम लेना जरूरी होगा. खानपान और दिनचर्या संतुलित रखें ताकि स्वास्थ्य बेहतर बना रहे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 10 May 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य इस सप्ताह कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है। खानपान संतुलित रखें।

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