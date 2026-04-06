Singh Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: सिंह राशि के अनमैरिड को मिलेगा पुराना प्यार, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Singh Weekly Rashifal 5 to 11 April 2026: सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Singh Weekly Rashifal 5 to 11 April 2026: सिंह राशि वालों के लिए 5 से 11 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग बिजनेस वुमेन के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है.
- पार्टनरशिप बिज़नेस में नए अनुबंध हस्ताक्षर होने के योग हैं, जो लंबे समय तक लाभ देंगे.
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, हालांकि नए टैरिफ नियमों के कारण लागत में थोड़ी वृद्धि संभव है.
- एन्सेस्ट्राल बिज़नेसमैन को अपने पिता या दादा के अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए, इससे किसी पुराने व्यापारिक संघर्ष का अंत होगा.
- व्यापार में सकारात्मक विकास की गति तेज रहेगी, लेकिन कॉम्पिटिटर की प्लानिंग पर नजर रखें. किसी नए देश या राज्य के साथ व्यापारिक संबंध जोड़ने का यह सही समय है.
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले जातकों को नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए नए क्लाइंट्स जोड़ने वाला है, जिससे भविष्य में बड़े लाभ की नींव पड़ेगी.
- वर्किंग वुमन को प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीमेंट की गुड न्यूज़ मिल सकती है. वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग अपने काम के बोझ के कारण थोड़े तनाव में रह सकते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल मिलेगा.
- नई भर्तियों के लिए कार्यक्षेत्र में ढलना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. बेरोजगारों को इस हफ्ते अपनी फील्ड से संबंधित कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फ्रीलांस काम मिल सकता है.
- पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी, हालांकि बच्चों की शिक्षा को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है.
- विवाहित जातकों के संबंधों में मधुरता आएगी, जबकि अविवाहितों के लिए कोई पुराना मित्र प्रेम का प्रस्ताव लेकर आ सकता है.
- स्वास्थ्य के मामले में आपको हृदय और आँखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
- वीकेंड किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य के लिए की गई यात्रा सुखद और फलदायी रहेगी. फ्रेंड्स के साथ संबंधों में सुधार होगा और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
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