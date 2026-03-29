Singh Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: सिंह राशि वालों को संतान से मिली बड़ी खुशखबरी, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Singh Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: सिंह राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सिंह साप्ताहिक राशिफल.
Singh Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: सिंह राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग नेतृत्व और अधिकार का है. बिजनेस में आप किसी बड़ी डील को फाइनल कर सकते हैं, जिससे आपकी साख बढ़ेगी.
- नए टैक्स और 'टैरिफ' नियमों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वे आपके अनुकूल ही रहेंगे.
- पार्टनरशिप में आप डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेंगे, जो बिजनेस की ग्रोथ के लिए अच्छा है.
- जॉब में आपके काम को रोल मॉडल के रूप में देखा जाएगा. वर्किंग वुमन के लिए यह वीक अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का है, आपको नई टीम मिल सकती है.
- विदेश में कार्यरत लोगों के लिए यह वीक उपलब्धियों भरा रहेगा, प्रमोशन की पूरी संभावना है.
- विद्यार्थियों के लिए यह वीक अपनी हॉबी को करियर में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाने का है.
- स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर देंगे.
- रिश्तेदारों के साथ पुराने मनमुटाव खत्म होंगे और आप एक नई शुरुआत करेंगे.
- लव लाइफ में जोश और उत्साह बना रहेगा. अन मैरिड पर्सन के लिए किसी पार्टी या समारोह में आकर्षण बढ़ेगा.
- विवाहित जीवन में संतान की सफलता से गर्व महसूस होगा. सेहत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज थोड़ा ध्यान रखें.
- परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा, लेकिन किसी बड़े निर्णय में सभी की राय लेना बेहतर रहेगा.
- अहंकार से बचना जरूरी होगा, वरना रिश्तों में तनाव आ सकता है.
- विलासिता पर अधिक खर्च करने से बचें और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें.
- आपकी ऊर्जा का स्तर इस वीक बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे आप बड़े कार्य आसानी से निपटा लेंगे.
उपाय - रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें और "ॐ आदित्याय नमः" मंत्र का जप करें। इससे आत्मबल और ऊर्जा में वृद्धि होगी.
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