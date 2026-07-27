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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Saptahik Rashifal 27 July-2 August 2026: सिंह वाले बहस से बचें, आपकी एक खूबी ऑफिस में दिलाएगी बड़ी जीत

Singh Saptahik Rashifal 27 July-2 August 2026: सिंह वाले बहस से बचें, आपकी एक खूबी ऑफिस में दिलाएगी बड़ी जीत

Singh Saptahik Rashifal 2026: सिंह राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 27 जुलाई से 2 अगस्त तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jul 2026 06:52 AM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 27 July to 2 August 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने का संदेश लेकर आया है. यदि आप किसी काम को टालने की आदत रखते हैं, तो इस सप्ताह उससे बचना ही आपके हित में रहेगा. समय पर पूरे किए गए कार्य आपको सम्मान और सफलता दिला सकते हैं, जबकि लापरवाही भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है. 

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ या कनिष्ठ सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है. ऐसे में संयमित व्यवहार और शांत वाणी आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगी. अचानक ट्रांसफर, नई जिम्मेदारी या कार्यशैली में बदलाव के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर पाएंगे.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी से बचना होगा. यदि किसी नए सौदे या साझेदारी पर विचार कर रहे हैं, तो सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर करने या किसी के कहने पर कानूनी जिम्मेदारी लेने से बचें. आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें. संपत्ति या जमीन से जुड़े विवादों को कानूनी लड़ाई की बजाय आपसी बातचीत और समझौते से सुलझाने का प्रयास करना अधिक लाभदायक रहेगा.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह के दूसरे भाग में परिवार के किसी सदस्य की समस्या को लेकर चिंता बढ़ सकती है. ऐसे समय में धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें. घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. परिवार के साथ संवाद बनाए रखने से कई गलतफहमियां दूर होंगी. सामाजिक जीवन में भी अपनी छवि को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सोच-समझकर बोलें और किसी विवाद का हिस्सा बनने से बचें.

स्वास्थ्य और सावधानियां

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. मौसम में बदलाव या अत्यधिक काम के कारण थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही चोट या दुर्घटना का कारण बन सकती है. किसी भी कानूनी या आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें और झूठी गवाही या विवादित मामलों से दूरी बनाए रखें.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह संवेदनशीलता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझने और उनकी बातों को महत्व देने का प्रयास करें. छोटी-छोटी बातों पर अहंकार या नाराजगी रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है. विवाहित जातकों को भी जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए. एक-दूसरे का सहयोग और विश्वास बनाए रखने से दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और पारिवारिक माहौल भी सकारात्मक रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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