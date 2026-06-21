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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Saptahik Rashifal 21-27June 2026: घर में मांगलिक माहौल, काम में सफलता, यह सप्ताह सिंह वालों के लिए क्यों रहेगा खास देखें

Singh Saptahik Rashifal 21-27June 2026: घर में मांगलिक माहौल, काम में सफलता, यह सप्ताह सिंह वालों के लिए क्यों रहेगा खास देखें

Singh Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: सिंह राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सिंह साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 21 Jun 2026 05:55 AM (IST)
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Singh Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध:
वीक की शुरुआत पारिवारिक सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. घर में किसी मांगलिक कार्य, पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या शुभ आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, जिससे परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के बीच मेल-मिलाप बढ़ेगा. लंबे समय बाद अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घरेलू वातावरण आनंदमय बना रहेगा. प्रेम जीवन के लिए भी समय बेहद अनुकूल दिखाई दे रहा है.

कई लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए विवाह का निर्णय ले सकते हैं. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा. किसी पवित्र नदी, मंदिर या धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन सकता है, जहां आप श्रद्धा के साथ दान-पुण्य और आध्यात्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे. इससे मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की अनुभूति होगी.

करियर और नौकरी:
जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में हैं, उनकी खोज इस सप्ताह पूरी हो सकती है और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार बेहतर अवसर प्राप्त होने के संकेत हैं. पहले से नौकरी कर रहे लोगों को कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानियों और बाधाओं से राहत मिलेगी. ऑफिस में आपके काम की गुणवत्ता और समर्पण देखकर बॉस और सीनियर प्रभावित रहेंगे, जिससे प्रमोशन और इंक्रीमेंट से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति हो सकती है. आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी और टीम मैनेजमेंट में भी आपकी भूमिका बढ़ेगी. जूनियर और को-वर्कर के साथ आपका व्यवहार नेतृत्व क्षमता को दर्शाएगा, जिससे भविष्य में आपको बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति:
व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह शानदार उपलब्धियां और नए अवसर लेकर आ सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता और स्पष्ट संवाद बनाए रखने से बड़ा लाभ होने की संभावना है. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए नई मशीनरी, उपकरण या व्यावसायिक प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बैंक लोन या वित्तीय प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकती है. कानूनी मामलों में भी परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं, जिससे विरोधियों की बनाई रणनीतियां कमजोर पड़ सकती हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वेल्थ क्रिएशन के नए रास्ते खुल सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ और भविष्य की वित्तीय योजनाओं को गति मिलने के संकेत हैं.

शिक्षा, खेल और रचनात्मक क्षेत्र:
स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यह समय उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने वाला हो सकता है. किसी प्रतियोगिता, सम्मान या विशेष प्रदर्शन के जरिए उन्हें पहचान मिलने की संभावना है. जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी और उनका फोकस पहले से बेहतर रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. वहीं आर्टिस्ट और म्यूजिशियन अपनी प्रतिभा के दम पर नए अवसर प्राप्त करेंगे. उनकी कला उन्हें पहचान, खुशी और आर्थिक लाभ दिला सकती है. रचनात्मक कार्यों में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी.

सामाजिक जीवन, युवा और स्वास्थ्य:
पॉलिटिशियन और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह समय जनता के बीच अपनी मजबूत छवि बनाने का है. आपकी लोकप्रियता और प्रभाव क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है तथा सामाजिक स्तर पर सम्मान भी प्राप्त होगा. न्यू जनरेशन के युवा अपने भविष्य, करियर और व्यक्तिगत विकास को लेकर अधिक गंभीर और अनुशासित दिखाई देंगे. हेल्थ के लिहाज से समय अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा तथा उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान का लाभ मिलेगा. वहीं बिजनेस या प्रोफेशनल कारणों से की गई यात्राएं लाभदायक साबित होंगी और नए अवसरों के द्वार खोल सकती हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 05:55 AM (IST)
Tags :
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