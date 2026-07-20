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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: सिंह वालों को सैलेरी बढ़ाने को लेकर मिलेगी बॉस की हरी झंडी, देखें साप्ताहिक राशिफल

Singh Saptahik Rashifal 20-26 July 2026: सिंह वालों को सैलेरी बढ़ाने को लेकर मिलेगी बॉस की हरी झंडी, देखें साप्ताहिक राशिफल

Singh Saptahik Rashifal 2026: सिंह राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 20 से 26 जुलाई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 20 Jul 2026 06:20 AM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 20 to 26 July 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख, सफलता और सौभाग्य लेकर आने वाला है. लंबे समय से जिन कार्यों के पूरे होने का इंतजार था, वे इस सप्ताह मनचाहे तरीके से पूरे हो सकते हैं. आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, जिसके कारण आप कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से अपने पक्ष में कर पाएंगे.

सप्ताह की शुरुआत से ही सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और परिवार व कार्यक्षेत्र दोनों जगह आपका प्रभाव बढ़ेगा. यदि किसी सरकारी कार्य या कानूनी प्रक्रिया में देरी हो रही थी, तो उसमें भी राहत मिलने के संकेत हैं.

करियर और कारोबार

करियर के लिहाज से यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनके काम की सराहना होगी. नई जिम्मेदारियां मिलने से भविष्य में पदोन्नति के रास्ते खुल सकते हैं. सत्ता-सरकार या प्रशासन से जुड़े लोगों के साथ संपर्क मजबूत होंगे, जिससे किसी लाभदायक योजना या अवसर का लाभ मिल सकता है.

व्यापारियों के लिए भी यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. यदि आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो कारोबार में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और पुराने व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे. व्यापार विस्तार या नई शाखा खोलने की योजना बना रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है. भूमि, भवन और संपत्ति से जुड़े मामलों में मनचाही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. रुके हुए सौदे पूरे हो सकते हैं और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मजबूत रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और पहले किए गए निवेश का लाभ मिल सकता है. किसी पुराने बकाया धन की प्राप्ति से आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी. हालांकि विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च करने से बचें और भविष्य को ध्यान में रखकर बचत पर भी ध्यान दें.

परिवार, प्रेम और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको कुछ मामलों में अपनी पसंद या जिद छोड़नी पड़ सकती है. घर के किसी महत्वपूर्ण निर्णय में बुजुर्गों की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी. उनकी बातों को नजरअंदाज करने से बचें.

प्रेम संबंध सामान्य और संतुलित बने रहेंगे. प्रेमी-प्रेमिका के बीच विश्वास बढ़ेगा और गलतफहमियां दूर होंगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग हर महत्वपूर्ण कार्य में मिलेगा. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी धार्मिक, सामाजिक या मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके नेतृत्व की सराहना करेंगे.

शिक्षा और स्वास्थ्य

उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे विद्यार्थियों के सामने आ रही बाधाएं दूर होंगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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