Singh Weekly Horoscope 17 to 22 August 2026: सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों और सकारात्मक बदलावों से भरा रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में भाग्य का साथ मिलेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे.

मन प्रसन्न रहेगा और लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता से राहत मिल सकती है. अपने संपर्कों का सही इस्तेमाल करने पर आपको नए अवसर भी मिलेंगे. हालांकि, सफलता मिलने के बाद अति-आत्मविश्वास से बचना जरूरी होगा.

प्रॉपर्टी में मिल सकता है मनचाहा सौदा

भूमि या भवन खरीदने-बेचने की योजना सफल होगी. आप मनचाहा सौदा कर पाएंगे. यदि किसी संपत्ति को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है तो इस सप्ताह उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है. दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया की जांच करने के बाद ही अंतिम निर्णय लें. इस दौरान विलासिता की वस्तुओं पर अधिक धन खर्च हो सकता है. अपनी आय के अनुसार बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा.

नौकरी में प्रमोशन के बनेंगे योग

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय शुभ रहने वाला है. आपको प्रमोशन या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है. वरिष्ठ और सहकर्मियों की तरफ से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा. आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है. कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिलने से भविष्य में तरक्की का रास्ता भी खुल सकता है. इसके साथ ही आय के नए स्रोत बनेंगे.

कारोबार में बढ़ेगा मुनाफा

व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा और विस्तार की योजना बनेगी. नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और पुराने संपर्कों से भी फायदा मिलने की संभावना है. कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम कर सकते हैं. साझेदारी में काम करने वालों को आपसी सहमति और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए. जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

परिवार के साथ यात्रा का योग

सप्ताह के बीच में परिवार के साथ लंबी यात्रा का योग बन रहा है. यात्रा सुखद और मनोरंजक होगी. इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी धार्मिक या पर्यटन स्थल की यात्रा भी हो सकती है. परिवार के किसी सदस्य से मिली अच्छी खबर घर का माहौल और खुशनुमा कर सकती है.

सेहत और प्रेम जीवन

सप्ताह के अंत में खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान दें, वरना पेट की समस्या हो सकती है. बाहर का अत्यधिक तला-भुना भोजन और अनियमित खान-पान परेशानी बढ़ा सकता है. पर्याप्त पानी पिएं और आराम के लिए समय निकालें. प्रेम जीवन मधुर रहेगा और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा. पार्टनर के साथ घूमने या भविष्य की योजनाओं पर बातचीत करने से रिश्ते में और मजबूती आएगी.

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