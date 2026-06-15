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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: सिंह वालों को करियर में मिलेगा बड़ा ब्रेक, बस मौके का ध्यान रखें, देखें साप्ताहिक राशिफल

Singh Saptahik Rashifal 14-20 June 2026: सिंह वालों को करियर में मिलेगा बड़ा ब्रेक, बस मौके का ध्यान रखें, देखें साप्ताहिक राशिफल

Singh Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: सिंह राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सिंह साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 15 Jun 2026 06:20 AM (IST)
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Singh Saptahik Rashifal 14 to 20 June 2026: सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और बिजनेस:
वीक स्टार्टिंग किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगी. पार्टनरशिप बिजनेस में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपके बिजनेस की कायापलट कर देगा. पुश्तैनी बिजनेस करने वाले लोगों को इस वीक अपने ओल्ड कस्टमर्स से बड़ा ऑर्डर मिलेगा. देश-विदेश के बिजनेसमैन जो ग्लोबल मार्केट में डील करते हैं, उन्हें वॉर सिचुएशन के कारण कुछ नए देशों में अपने पैर पसारने का मौका मिलेगा, क्योंकि मंदी के दौर में भी आपकी डिमांड बनी रहेगी.

बिजनेस वुमन को इस वीक मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा और किसी टैक्स या लीगल मामले में बड़ी कानूनी जीत हासिल होगी, जिससे उनकी कॉरपोरेट मीटिंग्स अत्यंत सफल रहेंगी. बिजनेस की ग्रोथ के लिए जब आप न्यू टेक्नोलॉजी को शामिल करेंगे, तो आपके वर्कर्स को सीखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ओल्ड मेथड्स से हो रहा रोजाना का घाटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा.

नौकरी और रोजगार:
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह वीक शानदार रहने वाला है, आपके सीनियर और जूनियर कोवर्कर्स दोनों ही आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, जिससे ऑफिस का माहौल खुशनुमा रहेगा. जो एंप्लॉयड पर्सन अपने घर से दूर रह रहे हैं, उन्हें इस वीक मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है, जिससे वे अपने परिवार के पास वापस लौट सकेंगे. सैलरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन के पूरे चांस हैं. ऑफिशियल ट्रैवल आपके लिए नए बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बनाने में मददगार साबित होगा. बेरोजगार यानी अन एम्प्लॉयड पर्सन को किसी बड़ी कंपनी से पक्की नौकरी का ऑफर आ सकता है.

करियर और शिक्षा:
जून के इस महीने में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सितारे बुलंद हैं,

Weekly Rashifal 14-20 June 2026: इन 5 राशियों के लिए पैसा, प्रमोशन और प्रोग्रेस के ये सात दिन, देखें साप्ताहिक राशिफल देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Leo Horoscope 2026
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