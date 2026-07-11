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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: सिंह वालों के इस सप्ताह नौकरी में बदलाव के संकेत, बिजनेस में उतार-चढ़ाव, सोचकर लें फैसला

Singh Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: सिंह वालों के इस सप्ताह नौकरी में बदलाव के संकेत, बिजनेस में उतार-चढ़ाव, सोचकर लें फैसला

Singh Saptahik Rashifal 2026: सिंह राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 12 से 18 जुलाई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 11 Jul 2026 06:40 AM (IST)
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Singh Weekly Horoscope 12 to 18 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह सिंह राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. सिंह राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

पारिवारिक जीवन

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रिश्तों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिहाज से सामान्य रहने वाला है. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श हो सकता है, जिसमें आपकी भूमिका अहम रहेगी. हालांकि परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है, इसलिए उनकी देखभाल और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान दें. घर का वातावरण शांत बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें और सभी के साथ संयमित व्यवहार रखें.

करियर और नौकरी

इस सप्ताह किसी भी क्षेत्र में बहुत सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों के कार्य या जिम्मेदारियों में अचानक बड़ा बदलाव हो सकता है. यह परिवर्तन कुछ मामलों में आपके लिए लाभदायक रहेगा, जबकि कुछ नई चुनौतियां भी सामने ला सकता है. कार्यक्षेत्र में नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. किसी भी विवाद या अनावश्यक बहस से दूर रहें और अपने प्रदर्शन पर पूरा ध्यान दें. धैर्य और अनुशासन के साथ किया गया कार्य भविष्य में बेहतर परिणाम देगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बाजार में कभी मंदी तो कभी तेजी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. यदि निवेश करना आवश्यक हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति या शुभचिंतक की सलाह अवश्य लें. पुराने ग्राहकों और व्यापारिक साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखने से लाभ मिलेगा. आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना उचित रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और धन संबंधी लेन-देन पूरी सावधानी से करें. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियों में धीरे-धीरे सुधार आने की संभावना बन सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए. कार्य का बढ़ता दबाव मानसिक तनाव और शारीरिक थकान का कारण बन सकता है. पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए आवश्यक रहेगा. यदि पहले से कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसे नजरअंदाज न करें और समय पर चिकित्सकीय सलाह लें. सप्ताह के दौरान योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम करने से ऊर्जा और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्ते-नातों की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है. ऐसे समय में भावनाओं में बहकर कोई कठोर निर्णय लेने से बचें और बातचीत के माध्यम से गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें.

विवाहित लोगों को दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनाए रखने के लिए जीवनसाथी पर अपने विचार थोपने से बचना चाहिए. उनकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करने से संबंध मजबूत होंगे. सप्ताह के अंत तक आपसी समझ और सहयोग बढ़ने से रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. संयमित वाणी और सकारात्मक सोच पूरे सप्ताह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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