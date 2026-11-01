सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा.

फेस्टिव सीजन का यह पावन अवसर आपके करियर, कारोबार और सामाजिक दायरे में चार चांद लगाने का काम करेगा. आपके सोचे हुए कार्य न सिर्फ समय पर पूरे होंगे, बल्कि समाज में आपका मान-सम्मान और रसूख भी तेजी से बढ़ेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव: नौकरीपेशा जातकों के लिए यह हफ्ता बेहद फलदायी रहेगा. आपके उच्च आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता (Leadership) की बदौलत दफ्तर में आपके काम की जमकर सराहना होगी.

अधिकारियों का भरोसा और नए प्रोजेक्ट्स: सीनियर अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. जो लोग किसी अहम पद या प्रोजेक्ट के नेतृत्व की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें इस त्योहारी हफ्ते में कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई सुखद खबर मिल सकती है.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

साहसिक फैसले और नई दुकान का शुभारंभ: बिजनेस के मोर्चे पर आप अपने आत्मविश्वास के बल पर कुछ बड़े और दूरगामी फैसले लेंगे, जो आने वाले समय में जबरदस्त मुनाफा देंगे. यदि आप फेस्टिव सीजन के इस शुभ मुहूर्त में नई दुकान शुरू करने या नए व्यापारिक प्रतिष्ठान की ओपनिंग की योजना बना रहे हैं, तो समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है.

योग्य कर्मचारियों की हायरिंग: काम के बढ़ते विस्तार और त्योहारों की भारी मांग को पूरा करने के लिए यदि आप बिजनेस में योग्य व कुशल स्टाफ की भर्ती (Staff Recruitment) करना चाहते हैं, तो आपकी तलाश इस हफ्ते सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी. धन लाभ के बेहतरीन योग बने हुए हैं.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

मांगलिक उत्सव और बंपर खरीदारी: घर-परिवार में किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान या मांगलिक उत्सव की रूपरेखा तैयार होगी, जिससे घर के सभी सदस्यों में खुशी और उल्लास का माहौल रहेगा. परिवार संग त्योहारों की बंपर खरीदारी और लजीज खान-पान में आपका काफी समय बीतेगा.

पार्टनर का साथ व दांपत्य सुख: लव पार्टनर का हर मोड़ पर मजबूत भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा. वहीं वैवाहिक जीवन में मधुरता, आपसी समझ और रोमांस बना रहेगा.

चुस्त सेहत व ऊर्जा: आपका स्वास्थ्य इस पूरे सप्ताह उत्कृष्ट रहेगा. मानसिक स्तर पर प्रसन्नता और शारीरिक स्तर पर स्फूर्ति बनी रहेगी, बस अत्यधिक पकवानों और मिठाइयों के सेवन में थोड़ा संतुलन बनाए रखें.

शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन) और गहरा नारंगी

शुभ अंक: 1 और 5

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल स्नान के बाद तांबे के लोटे से भगवान सूर्य नारायण को कुमकुम, अक्षत और लाल पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें. दीपावली की शाम माता महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'आदित्य हृदय स्तोत्र' और 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें.

इसके साथ ही रविवार या धनतेरस के दिन किसी मंदिर में लाल फल या गेहूं का दान करें. इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कारोबार में अटूट समृद्धि बनी रहेगी.

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