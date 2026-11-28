Singh Rashifal December 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, दिसंबर 2026 का महीना सिंह राशि के लोगों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा, जहां पारिवारिक सहयोग और प्रेम विवाह के योग बनेंगे, वहीं स्वास्थ्य और करियर में अतिरिक्त परिश्रम की मांग रहेगी.

ग्रह स्थिति: इस माह 2 से 22 दिसंबर तक द्वितीयेश बुध चौथे भाव में संचरण करेंगे, जहां राशि स्वामी सूर्य भी मौजूद रहकर पारिवारिक व स्वास्थ्य मामलों को संभालेंगे. वहीं, पहले भाव में मंगल की स्थिति, तीसरे भाव में शुक्र और पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिशा देगी.

शनि का प्रभाव: सप्तमेश शनि देव 11 दिसंबर 2026 तक आपके आठवें भाव में वक्री रहेंगे और इसके बाद मार्गी हो जाएंगे. मार्गी शनि के प्रभाव से महीने के दूसरे हिस्से में नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर धैर्य रखना होगा और पेट व पैरों से जुड़ी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

रिश्तों की डोर आपके हाथ, घर में बनेगी नई योजना: पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर 2026 का महीना सिंह राशि वालों के लिए मिला-जुला और संतुलित रहेगा. आपके पारिवारिक रिश्तों की मजबूती इस बात पर निर्भर करेगी कि आप उन्हें किस तरह संभालते हैं, क्योंकि ग्रहों का पॉजिटिव सहयोग आपके साथ है. 2 से 22 दिसंबर तक द्वितीयेश बुध के चौथे भाव में रहने से परिवार में कुछ नया करने की योजना बनेगी.

सभी सदस्यों का मिलेगा साथ और सम्मान: देवगुरु बृहस्पति आपके पारिवारिक जीवन को मजबूत करने का पूरा प्रयास करेंगे. इस महीने घर के सभी सदस्यों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और परिवार व समाज में आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

व्यापार में स्थिरता, बाहरी यात्राओं से नहीं होगा खास लाभ: व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना सामान्य रहने वाला है, इसलिए कारोबार से बहुत बड़ी उम्मीदें न लगाएं. चौथे भाव में बुध, आठवें भाव में शनि और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि के चलते व्यापार में कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन किसी विशेष लाभ के योग भी नहीं हैं. काम के सिलसिले में बाहर जाने का प्लान बन सकता है, पर यात्रा से कोई खास फायदा नहीं मिलेगा.

11 दिसंबर के बाद नौकरी में रखें धैर्य, विवादों से बचें: नौकरीपेशा लोगों के लिए महीने की शुरुआत प्रसन्नता भरी रहेगी और सितारे पूरा सहयोग करेंगे. लेकिन, 11 दिसंबर 2026 को शनि के मार्गी होने के बाद कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी या दबाव बन सकता है; इस अवधि में धैर्य बनाए रखें और हर तरह के विवाद से दूरी बनाकर चलें.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

पढ़ाई में चुनौतियों के बीच गुरु की दृष्टि दिलाएगी राह: शिक्षा के क्षेत्र में सिंह राशि के विद्यार्थियों को इस महीने कई तरह की चुनौतियों या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा. राहत की बात यह है कि पंचम भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि आपको सहयोग करेगी विशेषकर टेक्निकल पढ़ाई कर रहे छात्र अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ें.

करियर को मजबूत करने के लिए करें अतिरिक्त मेहनत: करियर के मोर्चे पर भी इस माह थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. स्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और निरंतर प्रयास जारी रखें, ताकि आपका करियर और अधिक मजबूत बन सके.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम विवाह के प्रबल योग, सिंगल लोगों को मिलेगा पार्टनर: प्रेम संबंधों को लेकर इस महीने आप काफी प्रसन्न रहेंगे. गुरु का शुभ प्रभाव आपके प्रेम जीवन को मजबूत करेगा, हालांकि तीसरे भाव में शुक्र के होने से आपसी रोमांस में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, पर इससे रिश्ते की गहराई पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. जो लोग प्रेम विवाह की योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी और सिंगल जातकों के जीवन में नए रिश्ते जुड़ेंगे.

दांपत्य जीवन में घूमने का बनेगा प्लान: शादीशुदा लोगों के लिए वैवाहिक जीवन मिला-जुला और सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बनेगी और पारिवारिक जीवन में घर के सदस्यों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

गुस्से पर रखें काबू, बीपी व डायबिटीज रोगी बरतें सावधानी: स्वास्थ्य के लिहाज से दिसंबर का महीना थोड़ा कमजोर रह सकता है. पहले भाव में मंगल की स्थिति के कारण अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है. अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो खान-पान पर विशेष ध्यान दें और रोज सुबह टहलने व व्यायाम करने की आदत डालें.

11 दिसंबर के बाद पेट व पैरों की तकलीफ से रहें सतर्क: 11 दिसंबर को शनि के मार्गी होने के बाद पेट और पैरों से संबंधित परेशानी उभर सकती है. लेकिन, चौथे भाव में विराजमान राशि स्वामी सूर्य देव आपके स्वास्थ्य को संभालने में थोड़ा सहयोग जरूर करेंगे.

लकी नंबर: 1

लकी कलर: लाल (Red)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

नित्य प्रातः काल स्नान के बाद श्रद्धापूर्वक श्री सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ करें.

प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प और थोड़े चावल (अक्षत) डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें.

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