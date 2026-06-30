हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Rashifal July 2026: सिंह जुलाई राशिफल, कौन सा फैसला पड़ेगा भारी और कौन देगा लाभ, देखें

Singh Rashifal July 2026: सिंह जुलाई राशिफल, कौन सा फैसला पड़ेगा भारी और कौन देगा लाभ, देखें

Singh Masik Rashifal 2026: ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जानिए सिंह जुलाई 2026 का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में बारे में जानें

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 30 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

Singh July Rashifal 2026: जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है. क्या इस माह आपको नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन के लिए ग्रहों की स्थति अच्छी नहीं है. 07 जुलाई तक पारिवारिक जीवन में तनाव बनेगा. परिवारिक कार्य को लेकर किसी तरह का जल्दबाजी नहीं करे, परिवार के सहयोग से आप संतुष्ट नहीं रहेगे. बुध अस्त रहेंगे मंगल दशम भाव में रहेगे उनकी पूर्ण दृष्टी चौथे भाव पर रहेगा पारिवारिक विवाद के कारण मन उथल -पुथल तथा चिंतित रहेगा, लेकिन आपके दैनिक कार्य में बाधा नहीं आएगी.

व्यापार तथा नौकरी: व्यापारी वर्ग के लिए माह के पहला सप्ताह मिला जुला रहेगा. 07 जुलाई से वयोपार में लाभ में वृद्धि होगी धन का आगमन होगा लेकिन नए व्यापार को लेकर प्लान नहीं करे शनि का दृष्टी दशम भाव पर है किसी तरह का बड़े निवेश का प्लान नहीं करे, नौकरी में पद प्रतिष्ठा की वृद्दि होगी मंगल दशम भाव में रहेगे, अधिकारी के साथ कुछ परेशानी होगी इसलिए कार्य क्षेत्र में सबसे मिलकर कार्य करे.

शिक्षा तथा करियर: शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्लान करे बेवजह के समय बेकार करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, सितारे का सहयोग मिलेगा टेक्निकल क्षेत्र में पढाई कर रहे है मंगल उन्हें सहयोग करेगे. उनका पोर्फ़ोर्मेस अच्छे स्थति में बनेगा, करियर में धीरे -धीरे प्रोग्रेस करेगे अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान समर्पित करे किसी मित्र या सहपाठी पर के बात पर ध्यान नहीं दे. नए नौकरी का प्लान नहीं करे.

प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध को लेकर को लेकर प्रसन्न रहेंगे क्योंकि गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा. शुक्र भी केंद्र में बैठकर प्रेम सम्बन्ध को मजबूती प्रदान करेगे लेकिन गुरु द्वादश भाव में है विशेषकर इन लोगो को लाभ होगा जिनका रिश्ता दूर से चल रहा है. सिंगल है नए लोग से मित्रता बनेगी, वैवाहिक जीवन में एक दुसरे में बहस हो सकती है शनि तथा शुक्र का प्रभाव ठीक नहीं है अपने आप को संतुलित में रखे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे. मंगल दशम भाव में तथा सूर्य 15 जुलाई तक एकादश भाव में रहेगे उसके बाद द्वादश भाव में संचरण करेंगे, गुरु 15 जून से अस्त होंगे शुक्र पहले भाव में रहेगे इसलिए भाड़ी वस्तु को उठाने से परहेज करे, हड्डी से सम्बंधित परेशानी बनेगी.

लकी नंबर: 5

लकी कलर: गुलाबी

उपाय: भगवान शंकर का अभिषेक करे. उगते हुए सूर्य को लाल फूल, लाल चंदन डालकर जल दे.

Mesh Rashifal July 2026: मेष जुलाई राशिफल, बनेंगे सफलता के योग, पर ये 3 गलतियां बिगाड़ सकती हैं काम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 30 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Masik Rashifal 2026 Leo Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Singh Rashifal July 2026: सिंह जुलाई राशिफल, कौन सा फैसला पड़ेगा भारी और कौन देगा लाभ, देखें
सिंह जुलाई राशिफल, कौन सा फैसला पड़ेगा भारी और कौन देगा लाभ, देखें
धर्म
Kark Rashifal July 2026: कर्क जुलाई राशिफल, व्यापार में जल्दबाजी से बचें, लव लाइफ में मिल सकते हैं अच्छे संकेत
कर्क जुलाई राशिफल, व्यापार में जल्दबाजी से बचें, लव लाइफ में मिल सकते हैं अच्छे संकेत
धर्म
Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने, यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह
बाबा बर्फानी की नई तस्वीर आई सामने, यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं में बढ़ा उत्साह
धर्म
Mithun Rashifal July 2026: मिथुन जुलाई राशिफल, 15 जुलाई के बाद संभलकर लें फैसले, सफलता या नई चुनौतियां देखें क्या है संकेत
मिथुन जुलाई राशिफल, 15 जुलाई के बाद संभलकर लें फैसले, सफलता या नई चुनौतियां देखें क्या है संकेत
Advertisement

वीडियोज

कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Ketan Murder New Update: CCTV और गेट टेस्ट से खुलेगा सच? | Siya Goyal | Pune | Maharastra | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
बिहार
Bihar News: 'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
इंडिया
Indian Army Chief: कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
फ़ुटबॉल
Germany vs Paraguay: फीफा विश्वकप 2026 से जर्मनी की टीम बाहर,ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
FIFA World Cup 2026 से जर्मनी की टीम बाहर, ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
Parenting
What Is A Babymoon: क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज
क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज
ट्रेंडिंग
Train Accident Viral Video: ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
ABP NEWS
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
Embed widget