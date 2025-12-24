हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSingh Rashifal 2026: सिंह राशि वालों के लिए करियर, धन, शिक्षा, प्यार के मामले में कैसा रहेगा 2026

Singh Rashifal 2026: सिंह राशि वालों के लिए करियर, धन, शिक्षा, प्यार के मामले में कैसा रहेगा 2026

Singh Horoscope 2026: साल 2026 में गुरु, राहु-केतु सहित ग्रहों का गोचर होगा. ऐसे में राशियों पर हेल्थ, एजुकेशन, लव और मैरिड लाइफ पर इसका असर देखने को मिलेगा. जानें सिंह राशि के लिए 2026 कैसे रहेगा.

By : ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा | Updated at : 24 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Singh Horoscope 2026: 2026 में आपको फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहने की ज़रूरत है. जुपिटर का लॉस हाउस (12th house) में ट्रांज़िट खर्चों को इतना बढ़ा देगा कि आपको बार-बार ऐसा लगेगा कि आप बजट से बाहर जा रहे हैं, इसलिए 2026 में किसी भी प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत से पहले अपना बजट री-इवैल्युएट करें और पूरी तरह श्योर हों कि आप हाउस कंस्ट्रक्शन, न्यू कार परचेज़ या हॉलिडे ट्रिप को चुने हुए बजट में पूरा कर पाएँगे.

खासकर जो लोग नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या घर की रिनोवेशन करा रहे हैं, उनका पैसा वहाँ अटक सकता है। किसी भी ईज़ी और क्विक रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान में न फँसें-आपका हार्ड अर्न्ड मनी लंबे समय के लिए फँस सकता है. किसी स्कैम का शिकार भी हो सकते हैं.

जो लोग स्टॉक्स में हैं, उन्हें शुरुआत में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अगर 2026 में दशा-भुक्ति सपोर्टिव नहीं रही, तो हेवी लॉस भी हो सकता है. 2026, सिंह राशि वालों के लिए फाइनेंशियल एडजस्टमेंट का साल रहेगा.

जब आपके मोक्ष त्रिकोण पर गुरु और शनि-दो बड़े ग्रह- दृष्टि डाल रहे हों और केतु फर्स्ट हाउस में ट्रांज़िट कर रहा हो, तो यह स्वाभाविक है कि इस साल स्पिरिचुअलिटी आपकी तरफ़ आपको ज़ोरदार तरीके से खींचेगी. मटीरियल लाइफ बार-बार छोटे-मोटे सेटबैक देगी, जो आपको भगवान की ओर मोड़ेगी

जुपिटर और शनि की डबल आस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस पर पड़ रही है, जिससे अगर दशा सपोर्ट करे तो प्रॉपर्टी का योग बन सकता है. हर सिंह राशि वाले को प्रॉपर्टी मिले-ऐसा नहीं है, सिर्फ़ सपोर्टिव दशा ही यह मौका दिला सकती है. यह साल ट्रैवल, नई जगहों और कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए भी अच्छा है.

एजुकेशन (Education): जो लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और स्कूल-गोइंग किड्स—दोनों के लिए यह समय ठीक है। पढ़ाई में परफॉर्मेंस एवरेज से गुड रहेगी. केतु के फर्स्ट हाउस में होने से कभी-कभी फोकस भटक सकता है, और ज़्यादा केयरलेस एटीट्यूड नुकसान पहुँचा सकता है. ज़्यादा फिलॉसफिकल न होकर स्किल-ओरिएंटेड रहें.

मैरिज (Marriage): 2026 में रिलेशनशिप शुरू करना आसान है, लेकिन उसे सस्टेन करना उतना आसान नहीं होगा. किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले यह ज़रूर सोचें कि वह कितना ड्यूरेबल है.
राहु का सेवन्थ हाउस में होना कई बार सोच और नज़रिया ब्लर कर देता है इसलिए इस साल शादी करने से पहले अपने होने वाले स्पाउस और उसके फैमिली बैकग्राउंड की अच्छी तरह स्क्रूटिनी करें.

सिर्फ़ इसलिए सोशल रेबेल बनने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में नया पार्टनर आया है. जैसे ही राहु सिक्स्थ हाउस में जाएगा, पार्टनर की सारी लूपहोल्स दिखने लगेंगी.

हेल्थ (Health): अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। यह भी हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य ठीक न हो, जिससे आपको हॉस्पिटल, डॉक्टर और मेडिसिन पर खर्च करना पड़े.

उपाय (Remedy): अपने गुरु या किसी ब्राह्मण के चरण स्पर्श करें और उन्हें कुछ दान दें.

New Year 2026: घर को बुरी नजर से बचाने के लिए नए साल 2026 में लाएं ये चीजें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा

शर्मिष्ठा (Astro Sharmistha) एक लोकप्रिय भारतीय ज्योतिष और वास्तु सलाहकार हैं. उनका एक यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी है जहां वे अपने ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स साझा करती हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर 12 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. इन्होंने के ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स बहुत लोकप्रिय हैं, और वे अपने दर्शकों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं. वे अपनी पोस्ट में दैनिक जीवन के लिए उपयोगी टिप्स भी साझा करती हैं. शर्मिष्ठा ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भारतीय विद्या भवन, मुंबई से ज्योतिर्विद की उपाधि प्राप्त की. शर्मिष्ठा एक अनुभवी और शोध-आधारित वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, जो पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझने और सटीक भविष्यवाणियां देने का कार्य कर रही हैं. उन्होंने न केवल विवाह, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सफलता पूर्वक मार्गदर्शन किया है, बल्कि कई राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं की भी सटीक भविष्यवाणी की है, जो समय के साथ सच साबित हुई हैं. उनकी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया में लोकप्रिय हो चुकी है. शर्मिष्ठा की ज्योतिषीय शैली प्राचीन ग्रंथों जैसे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र, जैमिनी सूत्र, और बृहत जातक पर आधारित है, लेकिन वे इसे आधुनिक मनोविज्ञान और तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ जोड़ती हैं. 
Published at : 24 Dec 2025 09:00 AM (IST)
