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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसिमसा माता मंदिर निःसंतान महिलाओं की आस्था का केंद्र, जहां देवी खुद देती हैं संतान का संकेत!

सिमसा माता मंदिर निःसंतान महिलाओं की आस्था का केंद्र, जहां देवी खुद देती हैं संतान का संकेत!

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित सिमसा माता मंदिर में नवरात्रि पर ‘स्वप्न दर्शन’ की परंपरा क्यों खास है? क्या यह देवी की कृपा से जुड़े अनुभव हैं या केवल श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का हिस्सा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 09 Apr 2026 07:00 PM (IST)
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  • यह मंदिर मंडी जिले में स्थित है और संतान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है।

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित Simsa Mata Temple अपनी अनोखी धार्मिक मान्यताओं और गहरी आस्था के लिए प्रसिद्ध है. यह मंदिर विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के बीच जाना जाता है, जो संतान सुख की कामना लेकर यहां पहुंचते हैं.

दरअसल नवरात्रि उत्सव के दौरान मंदिर में सालिंद्रा उत्सव मनाया जाता है, जिसका मतलब है कि, स्वप्न दर्शन. इस दौरान नि:संतान महिलाएं अक्सर मंदिर में विश्राम करते समय देवी के सपने देखने की बात बताती हैं. महिलाएं यहां न केवल रात में बल्कि दिन में भी सोती हुई पाई जा सकती हैं. 

सपने में अलग-अलग चीजों से मिलता संतान का संकेत

सच्ची आस्था के साथ मंदिर जाने वाली महिलाएं देवी से आशीर्वाद प्राप्त करने का दावा करती हैं. चाहे वह मानव स्वरूप में हों या प्रतीकों के रूप में. इसके साथ ही वे अक्सर फलो या धातुओं के सपने देखती हैं, जिन्हें शगुन माना जाता है. सपनों में दिखाई देने वाली अलग-अलग चीजों के अलग मायने होते हैं. 

उदाहरण के लिए फलो का स्वप्न देखना भी किसी अच्छी खबर का संकेत है. खास तौर पर सपने में अमरूद देखना एक लड़के के जन्म का संकेत देता है, जबकि भिंडी का सपना देखना एक लड़की के जन्म का संकेत है. इसके विपरीत धातु या लकड़ी के सपने देखना अशुभ माना जाता है. 

ऐसा भी कहा जाता है कि, यदि कोई महिला लकड़ी, पत्थर या धातु से जुड़ा सपना देखती हैं, तो इसका मतलब वह कभी मां नहीं बनेगी. यदि ऐसी शंकाएं आने के बाद भी कोई महिला मंदिर में रहती है, तो उसके शरीर पर लाल निशान देखने को मिल सकते हैं, जो उसे मंदिर छोड़ने के लिए बाध्य कर सकते हैं.

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मंदिर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी

सिमसा माता मंदिर, जिन्हें स्थानीय लोग संतान दात्री मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं. यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लडभड़ोल तहसील के सिमस गांव में स्थित एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, जहां निसंतान महिलाएं संतान सुख के लिए आते हैं. 

यह मंदिर जोगिंद्रनगर से करीब 50 किमी और बैजनाथ से करीब 25 से 30 किमी की दूरी पर स्थित है.

मंदिर के पास एक चमत्कारी शीला भी मौजूद है. कहा जाता है कि, इस शीला को पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथों से हिलाने पर भी यह टस से मस नहीं होती है, लेकिन छोटी उंगली से हिलाने पर ये हिलने लगती है. मां के इस चमत्कार के आगे विज्ञान भी हैरान है. निःसंतान औरतें संतान प्राप्ति के लिए मंदिर में दूर-दूर से आती है. 

दिल्ली से सिमसा माता मंदिर कैसे जाएं?

बस से कैसे करें यात्रा?
अगर आप भी हिमाचल प्रदेश स्थित सिमसा माता मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, तो दिल्ली ISBT से बस पकड़ें, जो बैजनाथ, कांगड़ा और मंडी के लिए जाती हो.

इन तीनों जगहों में से कहीं भी उतरकर टैक्सी या लोकल जीप ले, जो आपको मंदिर तक आसानी से पहुंचा देगी. इस पूरी यात्रा में 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है. 

ट्रेने से कैसे करें यात्रा?
वहीं ट्रेन से यात्रा करने के लिए दिल्ली से पठानकोट, कांगड़ा या बैजनाथ के लिए ट्रेन लें. इसके बाद वहां से टैक्सी या लोकल बस के जरिए सिमसा माता मंदिर पहुंच सकते हैं. 

फ्लाइट के जरिए कैसे करें यात्रा?
वहीं फ्लाइट से जाने के लिए दिल्ली से कांगड़ा स्थित गग्गल एयरपोर्ट पहुंचे. इसके बाद टैक्सी या कैब के जरिए आसानी से सिमसा माता मंदिर पहुंच सकते हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 09 Apr 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Hinduism HIMACHAL PRADESH TEMPLE

Frequently Asked Questions

दिल्ली से सिमसा माता मंदिर कैसे पहुंचा जा सकता है?

दिल्ली से बस, ट्रेन या फ्लाइट के जरिए बैजनाथ, कांगड़ा या पठानकोट पहुंचकर टैक्सी या लोकल जीप से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है।

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