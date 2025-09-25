हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Prophet Isaiah: नबी यशायाह की भविष्यवाणियाँ जो आज भी सत्य, न्याय, और शांति का मार्ग दिखाती हैं

Prophet Isaiah: नबी यशायाह की भविष्यवाणियाँ जो आज भी सत्य, न्याय, और शांति का मार्ग दिखाती हैं

The Prophet Isaiah: नबी यशायाह की भविष्यवाणी: जिसे आज भी सच मानी जाती है क्योंकि उनके जीवन और भविष्यवाणियों ने लोगों को सत्य, धर्म और परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहने के लिए प्रेरित क्या है.

By : निशात अंजुम | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Sep 2025 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

The Prophet Isaiah: नबी यशायाह बाइबिल में उल्लिखित एक प्रमुख व्यक्ति थे, जो ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में सक्रिय थे. यशायाह ने येरूशलेम में एक उच्च कुल में जन्म लिया. नबी यशायाह के संदेश मुख्य रूप से असीरियन साम्राज्यवाद के खतरे और अपने ही लोगों के मूर्तिपूजा अविश्वास के प्रति चेतावनी देने के इर्द-गिर्द घूमते थे.

नबी यशायाह ने परमेश्वर पर विश्वास रखने और विदेशी राष्ट्रों पर निर्भर न रहने का उपदेश दिया. यशायाह ने भविष्य में आने वाले एक मसीहा के आने की भविष्यवाणी की, जो उनके बाद के समय में यीशु मसीह के रूप में समझा गया.

नबी यशायाह की भविष्यवाणी: नबी यशायाह ने आने वाले मसीहा के जन्म, जैसे कुंवारी से जन्म (यशायाह 7:14) और उनके उद्धार करने की भूमिका की भविष्यवाणी की, जिसे यीशु के जीवन से पूरा हुआ माना जाता है. उन्होंने परमेश्वर के न्याय, दुष्टों के दंड और एक नए स्वर्ग व नई पृथ्वी के आने के बारे में भी भविष्यवाणी की.

उनकी भविष्यवाणियां ऐतिहासिक घटनाओं से शुरू होकर मसीह में एक बड़ी पूर्ति तक जाती हैं.

  • आने वाला उद्धारकर्ता: यशायाह ने यह भी भविष्यवाणी की कि मसीहा अपने लोगों को पापों से बचाने आएगा और परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा. 
  • न्याय और दंड: उनकी भविष्यवाणियों में परमेश्वर के न्याय का वर्णन है, जिसमें दुष्टों को कड़वा पेय और सिय्योन की बेटियों को उनके घमंड के लिए दंडित किया जाएगा.
  • नया स्वर्ग और पृथ्वी: यशायाह ने भविष्य में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी की भी भविष्यवाणी की, जहां मृत्यु, शोक और पीड़ा नहीं होगी और परमेश्वर का वास मनुष्यों के बीच होगा.  
  • शांति और ज्ञान का युग: यशायाह ने एक ऐसे युग की बात की जहां परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कोई हानि नहीं होगी और सारी सृष्टि परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी. 

नबी यशायाह की भविष्यवाणी से मिलने वाली सीख
नबी यशायाह की भविष्यवाणियों से मिलने वाली प्रमुख सीखों में परमेश्वर के न्याय और धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता, मसीहा के आने और उसके द्वारा उद्धार की आशा, सत्य व न्याय के मार्ग पर दृढ़ रहने का साहस और सभी जातियों के लिए परमेश्वर के प्रेम व उद्धार का संदेश शामिल है. 

उनकी भविष्यवाणियां हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने, उसके वचनों को सुनने और अपने जीवन में उसकी धार्मिकता को लागू करने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि हम शांति और उद्धार प्राप्त कर सकें.

नबी यशायाह की भविष्यवाणी आज भी सच क्यों मानी जाती है
नबी यशायाह की भविष्यवाणी आज भी सच मानी जाती है क्योंकि उनके जीवन और भविष्यवाणियों ने लोगों को सत्य, धर्म और परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहने के लिए प्रेरित क्या है. नबी यशायाह की भविष्यवाणी में न्याय और शांति की भावना है जो आज भी प्रासंगिक है और कई लोगों के लिए ये मार्गदर्शक का काम करती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 25 Sep 2025 05:15 PM (IST)
Embed widget