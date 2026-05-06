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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShabri Mantra: क्या होते हैं 'शाबरी मंत्र'? क्यों इन्हें सिद्ध करना है आसान और असरदार

Shabri Mantra: क्या होते हैं 'शाबरी मंत्र'? क्यों इन्हें सिद्ध करना है आसान और असरदार

Shabri Mantra: शाबरी मंत्र सरल भाषा और अचूक शक्ति का संगम हैं. ग्रहण या दीपावली पर सिद्ध किए गए ये मंत्र सुरक्षा, समृद्धि और सफलता के लिए ढाल की तरह काम करते हैं और शीघ्र शुभ फल प्रदान करते हैं.

By : अणिमा शुक्ला | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 May 2026 07:01 PM (IST)
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  • शाबरी मंत्र सरल, स्वयं सिद्ध, और क्षेत्रीय भाषाओं में होते हैं।
  • ये मंत्र श्रद्धा व संकल्प पर आधारित, त्वरित फल देने वाले माने जाते हैं।
  • समृद्धि, सुरक्षा, व कार्य सिद्धि हेतु विशिष्ट शाबरी मंत्रों का विधान है।
  • मंत्र जप के साथ मानसिक पवित्रता व विशेषज्ञों की सलाह आवश्यक है।

Shabri Mantra: भारतीय तंत्र शास्त्र के विशाल सागर में शाबरी मंत्रों का एक विशिष्ट स्थान है. जहां वैदिक मंत्रों की सिद्धि के लिए कड़े अनुशासन और संस्कृत के शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता होती है, वहीं शाबरी मंत्र अपनी सरलता के लिए प्रसिद्ध हैं.

शाबरी मंत्रों की मुख्य विशेषताएं

  • स्वयं सिद्ध: इन्हें 'स्वयं सिद्ध' माना जाता है, जिसका अर्थ है कि ये प्राकृतिक रूप से प्रभावशाली होते हैं.
  • सुलभ भाषा: ये मंत्र अक्सर हिंदी, बांग्ला या क्षेत्रीय बोलियों में होते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति भी इन्हें आसानी से समझ सकता है.
  • भाव प्रधान: इनमें कठिन शब्दों के बजाय साधक की श्रद्धा और संकल्प को अधिक महत्व दिया जाता है.
  • त्वरित फल: मान्यता है कि ये मंत्र किसी विशेष कार्य के लिए देवी-देवताओं की 'दुहाई' या 'शपथ' का प्रयोग करते हैं, जिससे इनका प्रभाव शीघ्र दिखाई देता है.

प्रमुख शाबरी मंत्र और उनकी साधना विधियां

जीवन की विभिन्न समस्याओं, जैसे सुरक्षा, समृद्धि और सफलता के लिए निम्नलिखित मंत्रों का उल्लेख शास्त्र सम्मत परंपराओं में मिलता है:

सर्व सुरक्षा और समृद्धि मंत्र

यह मंत्र जीवन में आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सुख के लिए प्रभावी माना जाता है.

  • मंत्र: ॐ क्षीं क्षीं क्षीं क्षीं क्षीं फट्
  • सिद्धि विधि: इसे ग्रहण, होली या दीपावली जैसे शुभ मुहूर्तों पर 500 बार जपने से यह सिद्ध होता है.
  • लाभ: नियमित एक माला जप करने से धन-धान्य और संतान सुख की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं.

मां काली का सिद्धि मंत्र (बांग्ला शाबरी)

कार्य सिद्धि और सफलता के लिए इस प्राचीन बांग्ला शाबरी मंत्र का प्रयोग किया जाता है.

  • मंत्र: काली घाटे काली मां, पतित पावनी काली मां, जवा फूले, स्थूरी जले, सेई जवा फूल में सीआ बेड़ाए. देवीर अनुर्बले, एहि होत करिवजा होइवे, ताही काली, धर्मेर, वले का हार आज्ञे राठे, काली का चंडीर आसे.
  • सिद्धि विधि: ग्रहण की रात्रि में मां काली की विधिवत पूजा करें और 21 माला जप करें.
  • प्रयोग: किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले इसे 7 बार पढ़कर अपने दाएं हाथ पर फूंक मारें.

रक्षा कवच और बंधन मंत्र

नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र बाधाओं से बचाव के लिए यह एक शक्तिशाली रक्षा कवच है.

  • मंत्र: राम कुण्डली ब्रह्मचाक, तेंतीस कोटि देवा देवा. अमुक की बेड़ियों, अमुकेर अंकेर बाण काटम्. शर काटम्, संधान काटम्, कुज्ञान काटम्. कारवणे काटे, राजा राम चन्द्रेर बाणे काटे. कार आज्ञा, राजा रामचन्द्रेर आज्ञा. ऐई चण्डी अमुकेर अंगे शीघ्र लागूगे.
  • सिद्धि विधि: पर्व काल या ग्रहण के समय 1000 बार जप करने से मंत्र सिद्ध होता है.
  • प्रयोग: सुरक्षा हेतु मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों ओर सुरक्षा रेखा खींचने का विधान है.

साधना के दौरान सावधानी और सुझाव

शाबरी मंत्रों की शक्ति शब्दों के उच्चारण से कहीं अधिक व्यक्ति के अटूट विश्वास और संकल्प में निहित होती है.

आध्यात्मिक साधनाएं व्यक्तिगत विश्वास का विषय हैं. किसी भी मंत्र का जप करते समय मन की पवित्रता बनाए रखें. यदि आप किसी विशेष समस्या से जूझ रहे हैं, तो इन पारंपरिक विधियों के साथ-साथ विशेषज्ञों की सलाह और व्यावहारिक प्रयासों को भी प्राथमिकता दें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 06 May 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Shabari Mantras Maa Kali Mantra MantraSadhana

Frequently Asked Questions

शाबरी मंत्र क्या हैं?

शाबरी मंत्र भारतीय तंत्र शास्त्र के मंत्र हैं जो अपनी सरलता और शीघ्र फलदायी प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ये अक्सर क्षेत्रीय बोलियों में होते हैं।

शाबरी मंत्रों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

शाबरी मंत्र स्वयं सिद्ध, सुलभ भाषा में, भाव प्रधान और त्वरित फल देने वाले होते हैं। इनमें साधक की श्रद्धा और संकल्प को महत्व दिया जाता है।

सर्व सुरक्षा और समृद्धि मंत्र का सिद्धि विधि क्या है?

इस मंत्र को ग्रहण, होली या दीपावली जैसे शुभ मुहूर्तों पर 500 बार जपने से यह सिद्ध होता है। नियमित जप से धन-धान्य और संतान सुख मिलता है।

मां काली का सिद्धि मंत्र किसलिए प्रयोग किया जाता है?

यह बांग्ला शाबरी मंत्र कार्य सिद्धि और सफलता के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रहण की रात्रि में 21 माला जप कर इसे सिद्ध किया जाता है।

रक्षा कवच और बंधन मंत्र का प्रयोग कैसे करें?

यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र बाधाओं से बचाता है। सुरक्षा हेतु मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों ओर सुरक्षा रेखा खींची जाती है।

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