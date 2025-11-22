हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGathbandhan In Wedding: शादी में गठबंधन का महत्व, क्यों बांधा जाता है ये पवित्र बंधन?

Gathbandhan In Wedding: शादी में गठबंधन का महत्व, क्यों बांधा जाता है ये पवित्र बंधन?

Gathbandhan In Wedding: भारत में विवाह कई तरह की रीति-रिवाज़ों के साथ होते हैं. हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं, और हिंदू शादी में खास रस्में निभाई जाती हैं जिन्हें बहुत पवित्र और अहम माना जाता है.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 22 Nov 2025 03:08 PM (IST)
Gathbandhan In Wedding:

Gathbandhan In Wedding:   भारत में शादी अलग-अलग धर्म और रीति-रिवाज़ों के साथ की जाती है. खासकर हिंदू विवाह में कई रस्में बहुत महत्त्व रखती हैं. सात फेरे लेने से पहले जो रस्म होती है, उसे गठबंधन कहा जाता है. यह ऐसा चरण है जिसके बिना शादी अधूरी मानी जाती है.

गठबंधन क्या होता है? गठबंधन का मतलब है दो लोगों को एक पवित्र बंधन में जोड़ना. इस रस्म के दौरान दुल्हन की चुनरी और दूल्हे के पटके को एक दुपट्टे के सहारे मज़बूती से बांधा जाता है. माना जाता है कि यह गांठ कभी नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि यह प्यार, भरोसा और साथ निभाने का वादा दर्शाती है.

गठबंधन कौन करता है?

यह रस्म किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती. इसे अधिकतर दूल्हे की बहन ही निभाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि बहन अपनी भाभी को अपने परिवार में प्यार और सम्मान के साथ स्वीकार करती है. इसी से यह भी जाहिर होता है कि शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो परिवारों की भी होती है.

गठबंधन में किस रंग का दुपट्टा लिया जाता है?

गठबंधन बांधते समय आमतौर पर पीला या गुलाबी दुपट्टा लिया जाता है. इन रंगों को शुभ माना जाता है और इन्हें सौभाग्य और मंगल का प्रतीक समझा जाता है, इसलिए शादी जैसी पवित्र रस्म में इनका उपयोग किया जाता है.

गठबंधन का महत्व क्या है?

यह रस्म पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने का एक प्रतीक है. जब गठबंधन बांधा जाता है, तो इसका मतलब होता है कि दोनों एक-दूसरे का सम्मान करेंगे, भरोसा कायम रखेंगे और हर परिस्थिति में साथ देंगे.
साफ और पवित्र कपड़े से गांठ बांधने का भाव है कि रिश्ता हमेशा सच्चाई और पवित्रता के साथ चले.

गठबंधन की गांठ में रखी जाने वाली चीज़ें और उनका अर्थ:

  • सिक्का – ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद दंपत्ति को धन या आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े.
  • फूल – यह संकेत देता है कि पति-पत्नी के बीच प्रेम, मिठास और खुशियाँ हमेशा बनी रहें.
  • चावल – चावल रखने का अर्थ है कि जीवन में कभी अन्न, धन या घर की जरूरतों की कमी न हो.
  • हल्दी – यह दोनों के अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा और लंबी आयु की शुभकामना दर्शाती है.
  • दूर्वा (घास) – यह सकारात्मक सोच, ऊर्जा और तरक्की का प्रतीक मानी जाती है, जिससे जीवन में उत्साह बना रहे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Published at : 22 Nov 2025 03:08 PM (IST)
Gathbandhan In Wedding

