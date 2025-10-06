हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEkadarshi Vrat: साल में कितने तरह की होती है एकादशी, कैसे करें भगवान विष्णु को प्रसन्न

Ekadarshi Vrat: साल में कितने तरह की होती है एकादशी, कैसे करें भगवान विष्णु को प्रसन्न

Ekadarshi Vrat: एकादशी व्रत मानव स्वभाव में भक्ति, संयम और पुण्य की लालसा दर्शाता है. जानें पूजा, व्रत, दान और नियम पालन से मानसिक शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 06 Oct 2025 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

Ekadarshi Vrat: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है. हर महीने दो बार आने वाली इस तिथि का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उपवास रखने से स्वास्थ्य बेहतर होता है. साथ ही भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो आपको मनवांछित फल भी मिलता है और सभी पापों का नाश भी होता है.   

प्रत्येक साल 24 एकादशी होती है. यह हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की ग्यारहवीं तिथि को आती है. इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है. विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना करने से वे प्रसन्न होते हैं. जिस साल अधिकमास (मलमास या पुरुषोत्तम मास) लगता है. उस साल 26 एकादशी व्रत हो जाते हैं. इसमें निर्जला एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है. निर्जला व्रत करने वाले भक्तों को भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है. 

हिंदू शास्त्रों में पांच एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है-  

1: निर्जला एकादशी: यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है.  इसमें जल भी  ग्रहण नहीं किया जाता है. मान्‍यता है कि कोई अगर पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है और सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो सभी एकादशियों का फल मिल जाता है.  

 2: देवउठनी एकादशी: कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थानी या देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के शयन के बाद जागते हैं. इसीलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं. हिंदू परंपरा में इस दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं.

 3: उत्पन्ना एकादशी: मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है. ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को भक्तिपूर्वक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. 

 4: षटतिला एकादशी: माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है. इस व्रत में भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाने का विधान है .  

5: आमलकी एकादशी: यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है.  मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष पर वास करते हैं. इस कारण इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की जाती है. 

क्या करें

हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई विधि विधान बताए गए हैं. सुबह में जल्दी स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए. फिर विधिवत विष्णुजी की पूजा और अभिषेक करें. साथ ही लक्ष्मी जी का भी पूजन इस दिन शुभ माना गया है. उन्हें तुलसी जल अर्पित करें. फूल और चंदन चढ़ाएं. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ ही दान-पुण्य करें और  तुलसी की मंजरी तिजोरी में रखने से समृद्धि बढ़ती है. 

क्या नहीं करें 

एकादशी से एक दिन पहले दशमी की रात में भोजन करना वर्जित है. दशमी को तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए. इस दिन काले रंग के  कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए. चावल का भी सेवन नहीं करें. मान्यता है कि इन सभी विधियों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 06 Oct 2025 01:27 PM (IST)
Embed widget