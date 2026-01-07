हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPradosh Vrat in Januray 2026: जनवरी में दो शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग, नोट करें डेट और मुहूर्त

Shukra Pradosh Vrat 2026: जनवरी 2026 में प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि एक माह में शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बहुत कम देखने को मिलता है. शुक्र प्रदोष व्रत की तारीख, मुहूर्त सब यहां देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 07 Jan 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

Shukra Pradosh Vrat 2026: जनवरी में दो शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है. भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा पाने, वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने, सुख-समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि करने, सभी रोगों और दोषों से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत बहुत महत्व माना गया है. जनवरी में माघ महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों शुक्र प्रदोष व्रत की तारीख और पूजा मुहूर्त देखें.

पहला शुक्र प्रदोष व्रत – 16 जनवरी 2026

  • तिथि – माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जनवरी को रात 8.16 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 16 जनवरी को रात 10.21 मिनट पर समाप्त होगी.
  • प्रदोष काल मुहूर्त – शाम 5.21 – रात 8.00

दूसरा शुक्र प्रदोष व्रत – 30 जनवरी 2026

  • तिथि – माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 जनवरी को सुबह 11 बजकर 09 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 31 जनवरी को सुबह 8 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगी.
  • प्रदोष काल पूजा मुहूर्त – शाम 5.32 – रात रात 08.08

शुक्र प्रदोष व्रत विधि

  • प्रदोष व्रत के दिन सुबह-सवेरे उठकर स्नान पश्चात भगवान शिव का ध्यान लगाकर प्रदोष व्रत का संकल्प लिया जाता है.
  • व्रत की असल पूजा शाम के समय प्रदोष काल में संपन्न होती है. प्रदोष काल में पूजा करते हुए शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक किया जाता है.
  • दही, शक्कर, दूध और शहद से भी अभिषेक करें. बेलपत्र, धतूरा, फल और फूल आदि अर्पित किए जाते हैं.
  • भोग लगाएं, मंत्रों का उच्चारण करें. कथा का पाठ करें और फिर आरती के बाद सभी में प्रसाद बांटें.

शुक्र प्रदोष व्रत नियम

शुक्र प्रदोष व्रत में नमक का सेवन, मांसाहार, शराब, काले कपड़े पहनना, शिवलिंग पर तुलसी, सिंदूर, हल्दी, टूटे चावल चढ़ाना, क्रोध, झूठ बोलना और नकारात्मक विचार मन में नहीं लाना चाहिए.

Basant Panchami 2026 Date: बसंत पंचमी जनवरी में कब ? नोट करें सरस्वती पूजा की तारीख

Disclaimer : यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 07 Jan 2026 11:33 AM (IST)
Shiv Ji Pradosh Vrat 2026 Shukra Pradosh Vrat 2026
