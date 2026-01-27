हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPradosh Vrat 2026: जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत ? नोट करें डेट, शिव साधना से दूर होगी धन की समस्या

Pradosh Vrat 2026: जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत ? नोट करें डेट, शिव साधना से दूर होगी धन की समस्या

Shukra Pradosh Vrat 2026: साधना के लिए प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. जनवरी का आखिरी प्रदोष व्रत 30 जनवरी को रखा जाएगा. ये शुक्र प्रदोष व्रत होगा जो धन प्राप्ति के लिए खास माना जाता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 27 Jan 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

Shukra Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत समस्त पाप मुक्ति, आरोग्य, धन-समृद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है. शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. 30 जनवरी 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत है. ये माघ महीने का दूसरा प्रदोष व्रत होगा.

शुक्र प्रदोष व्रत 2026 मुहूर्त

पंचांग के अनुसार 30 जनवरी 2026 को सुबह 11.09 पर माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और अगले दिन 31 जनवरी को सुबह 8.25 पर इसका समापन होगा.

  • पूजा मुहूर्त - शाम 5.59 से रात 8.37 तक

शुक्र प्रदोष व्रत क्यों रखते हैं

शुक्रवार का दिन चूंकि मां लक्ष्मी को समर्पित है ऐसे में शुक्रवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि बहुत खास होती है. आर्थिक उन्नति और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्र प्रदोष व्रत किया जाता है.

प्रदोष व्रत में शाम को करें पूजा

प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है. यह व्रत निर्जल अर्थात् बिना पानी के किया जाता है. प्रदोष व्रत की विशेष पूजा शाम को की जाती है इसलिए शाम को सूर्य अस्त होने से पहले एक बार फिर स्नान करें. साफ़ सफेद रंग के वस्त्र पहन कर पूर्व दिशा में मुंह कर भगवान की पूजा की जाती है.

शुक्र प्रदोष व्रत विधि

  • इस दिन व्रत रखने वाली उपासक को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए.
  • इस दिन उपवास रखा जाता है. कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से निर्जला व्रत रखते हैं.
  • संध्या काल में पुनः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें.
  • भगवान शिव का पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, और गंगा जल) से अभिषेक करें. फिर उन्हें बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, और फूल अर्पित करें.
  • शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें
  • पूजा के बाद शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांटें.
  • इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, और धन का दान करना शुभ माना जाता है.

Falgun Month 2026: फाल्गुन कब से शुरू हो रहा है, इसका महत्व, नियम, व्रत त्योहार सब जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 27 Jan 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Shiv Ji Pradosh Vrat 2026 Magh Month 2026 Shukra Pradosh Vrat 2026
और पढ़ें
