Shadi Muhurat, kharmas 2025: विवाह, मांगलिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त जरुर देखा जाता है क्योंकि ये शुभ कार्य हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं, देवी-देवता और ग्रहों की कृपा से ही ये काम संपन्न हो पाते हैं. 16 दिसंबर से खरमास लगने वाला है, इसके बाद शादी, मुंडन आदि सभी कार्य पर रोक लग जाती है, लेकिन इससे पहले 11 दिसंबर 2025 को शुक्र अस्त हो रहे हैं, शुक्र के अस्त होने पर शादियां नहीं होती है. जानें शादियों पर कब तक रोक रहेगी.

शुक्र अस्त 2025

11 दिसंबर 2025 की सुबह ठीक 6 बजकर 35 मिनट पर धन, यश और वैभव के दाता शुक्र वृश्चिक राशि में रहते हुए सूर्य के बहुत करीब आकर अस्त (combust) हो जाएंगे. शुक्र प्रेम, वैवाहिक जीवन के कारक हैं, अस्त होने पर इन क्षेत्रों में शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो ग्रह अस्त होता है उसकी शक्ति कम हो जाती है और वह कुंडली में शुभ प्रभाव नहीं डालता है.

शादियों पर कब तक रोक रहेगी

15 जनवरी को खरमास समाप्त होंगे. खरमास खत्म हो जाने के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं लेकिन चूंकि शुक्र 53 दिनों तक अस्त रहेंगे यानी शुक्र 1 फरवरी 2026 को उदित होंगे, तो इसके बाद ही शादी की शहनाईयां बजेंगी और सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे.

2026 फरवरी में शादियों के मुहूर्त

फरवरी 2026 में शादी-विवाह के लिए 12 शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें फरवरी 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26 आदि डेट्स शामिल हैं.

बसंत पंचमी पर नहीं होंगे विवाह

बसंत पंचमी विवाह के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है क्योंकि ये सिद्ध मुहूर्त है, लेकिन साल 2026 में बसंत पंचमी पर शादी के मुहूर्त नहीं है, क्योंकि बसंत पंचमी 23 जनवरी को है जब शुक्र अस्त रहेंगे.

