Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी पर कर सकते हैं तिल से ये 6 काम, दूर होगा दुर्भाग्य

Shattila Ekadashi 2026: माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है. षटतिला एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है. इस साल षटतिला एकादशी आज 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन मनाई जा रही है, जिससे कि इसका महत्व कई गुणा अधिक बढ़ गया है.

षटतिला एकादशी 2026 तिथि और मुहूर्त (Shattila Ekadashi 2026 Date and Muhurat)

पंचांग (14 January 2026 Panchang) के अनुसार, माघ कृष्ण की एकादशी तिथि 13 जनवरी 2026 दोपहर 3:16 बजे शुरू हो चुकी है, जो 14 जनवरी 2026 को शाम 05:53 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार, षटतिल एकादशी व्रत 14 जनवरी 2026 को रखा जाएगा. आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी रहेगा.

षटतिला एकादशी पर तिल का महत्व (Shattila Ekadashi 2026 Til Importance)

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु के पसीने से तिल उत्पन्न हुए, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है, और इसका उपयोग अनुष्ठानों में होता है.शास्त्रों में षटतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है. इस एकादशी पर तिल का सही तरीके से उपयोग करने से पाप और ग्रह-दोषों का नाश होता, रोगों से मुक्ति और आर्थिक परेशानियां दूर होती है.

षटतिला एकादशी पर 6 तरह से तिल का प्रयोग (Shattila Ekadashi 2026 Til Upay)

षटतिला एकादशी षट और तिला से जुड़कर बना है. इसमें षट का अर्थ है छह और तिला यानी तिल. इसलिए इस एकादशी पर तिल का छह तरीकों से प्रयोग करने का महत्व है. जीवन में सुख-समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं आज किन 6 तरीकों से कर सकते हैं तिल का प्रयोग.

तिल स्नान (Sesame Bath)- आज षटतिला एकादशी पर पानी में थोड़ा तिल मिलाकर स्नान करना चहिए. इससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है.

आज षटतिला एकादशी पर पानी में थोड़ा तिल मिलाकर स्नान करना चहिए. इससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है. तिल उबटन (Sesame Ubtan)- षटतिला एकादशी पर तिल को पीसकर शरीर पर उबटन के रूप लगाएं और फिर स्नान कर लें. मान्यता है कि इससे पाप कर्मों का नाश होता है. साथ ही सौंदर्य और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है.

षटतिला एकादशी पर तिल को पीसकर शरीर पर उबटन के रूप लगाएं और फिर स्नान कर लें. मान्यता है कि इससे पाप कर्मों का नाश होता है. साथ ही सौंदर्य और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है. तिल हवन (Sesame Havan)- आज के दिन तिल को हवन सामग्री में मिलाकर आहुति देने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.

आज के दिन तिल को हवन सामग्री में मिलाकर आहुति देने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. तिल दान (Sesame Daan)- षटतिला एकादशी पर गरीबों और जरूरतमंदों में तिल दान जरूर करें. इससे शनि दोष, दरिद्रता और कर्ज से मुक्ति मिलती है.

षटतिला एकादशी पर गरीबों और जरूरतमंदों में तिल दान जरूर करें. इससे शनि दोष, दरिद्रता और कर्ज से मुक्ति मिलती है. तिल का सेवन (Sesame Food)- षटतिला एकादशी पर तिल का सेवन करना शुभ होता है. इस दिन तिल से बने लड्डू या तिलकुट भी खा सकते हैं. या फिर अपने आहार में तिल मिलाकर खा सकते हैं.

षटतिला एकादशी पर तिल का सेवन करना शुभ होता है. इस दिन तिल से बने लड्डू या तिलकुट भी खा सकते हैं. या फिर अपने आहार में तिल मिलाकर खा सकते हैं. तिल से तर्पण (Sesame Tarpan)- पूर्वजों की शांति के लिए आज तिल से तर्पण कर सकते हैं. इससे पितृ दोष दूर होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.