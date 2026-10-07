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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि, घोड़े पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा; नोट करें घटस्थापना का अभिजित मुहूर्त

Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि, घोड़े पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा; नोट करें घटस्थापना का अभिजित मुहूर्त

Shardiya Navratri 2026 Date: शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से आरंभ हो रही है. जानें कलश स्थापना का सही समय, अभिजित मुहूर्त और मां दुर्गा के आगमन वाहन का देश-दुनिया पर प्रभाव.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Oct 2026 06:00 PM (IST)
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Shardiya Navratri 2026 Date & Ghatasthapana Muhurat: सनातन धर्म में शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है. पूरे नौ दिनों तक चलने वाले इस पावन उत्सव में मां भगवती के नौ दिव्य स्वरूपों (नवदुर्गा) की विधि-विधान से पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर की शुद्धि होती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है.

साल 2026 में शारदीय नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है, घटस्थापना का सबसे उत्तम मुहूर्त क्या है और इस वर्ष मां दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं, यहां विस्तार से जानिए.

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शारदीय नवरात्रि 2026: आरंभ और समापन तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ 9 दिवसीय शक्ति पर्व का शुभारंभ होगा:

  • नवरात्रि आरंभ तिथि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)
  • नवरात्रि समापन तिथि: 19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

घटस्थापना (कलश स्थापना) का शुभ मुहूर्त 2026

नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है. पंचांग के अनुसार तिथियों और मुहूर्त की स्थिति इस प्रकार रहेगी:

विवरण तिथि व समय
प्रतिपदा तिथि आरंभ 10 अक्टूबर 2026, रात्रि 08:32 बजे से
प्रतिपदा तिथि समाप्त 11 अक्टूबर 2026, रात्रि 08:37 बजे तक
चित्रा नक्षत्र आरंभ 10 अक्टूबर 2026, रात्रि 10:32 बजे से
चित्रा नक्षत्र समाप्त 11 अक्टूबर 2026, रात्रि 10:49 बजे तक
घटस्थापना हेतु अभिजित मुहूर्त सुबह 11:36 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक (कुल अवधि: 48 मिनट)

शास्त्रों के अनुसार, नवरात्रि के पहले दिन चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में कलश स्थापना वर्जित मानी गई है. अतः 11 अक्टूबर को दोपहर का अभिजित मुहूर्त (11:36 AM से 12:24 PM) घटस्थापना के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ और फलदायी रहेगा.

मां दुर्गा के आगमन की सवारी: घोड़े पर आएंगी देवी

नवरात्रि में मां भगवती के आगमन का वाहन सप्ताह के उस दिन पर निर्भर करता है, जिस दिन प्रतिपदा तिथि पड़ती है.

देवीभागवत पुराण के अनुसार: "रविवार और सोमवार को देवी का आगमन हाथी पर नहीं, बल्कि रविवार के दिन आगमन होने पर माता की सवारी 'तुरंग' यानी घोड़ा मानी जाती है."

साल 2026 में नवरात्रि का आरंभ रविवार (11 अक्टूबर) से हो रहा है, इसलिए मां दुर्गा घोड़े (अश्व) पर सवार होकर पृथ्वी पर पधारेंगी.

देश-दुनिया पर क्या होगा इसका प्रभाव?

ज्योतिषशास्त्र में माता का घोड़े पर आगमन शुभ संकेत नहीं माना जाता:

  • राजनीतिक व वैश्विक तनाव: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में खटास, कूटनीतिक विवाद और सीमावर्ती तनाव में वृद्धि हो सकती है.
  • प्राकृतिक आपदाएं व मौसम: मौसमी उतार-चढ़ाव, वर्षा की अनिश्चितता और कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका रहती है.
  • सामाजिक प्रभाव: जनमानस में उथल-पुथल और अप्रत्याशित संकटों का सामना करना पड़ सकता है.

Shardiya Navratri 2026: 11 अक्टूबर से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि, स्थापना के साथ होगा मातामह श्राद्ध; जानें घटस्थापना मुहूर्त और नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 07 Oct 2026 06:00 PM (IST)
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