Navratri Vrat Rules: पहली बार रख रहे शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत, तो जान लें नियम

Navratri Vrat Rules: पहली बार रख रहे शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत, तो जान लें नियम

Shardiya Navratri 2025 Vrat Rules: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगी. नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखा जाता है. अगर आप पहली बार नवरात्रि का व्रत रखने वाली हैं तो इसके नियम अच्छी तरह से जान लें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Sep 2025 11:01 AM (IST)

Shardiya Navratri 2025 Vrat Rules: आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है.

इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार 22 अक्टूबर से हो रही है, जिसका समापन 1 अक्टूबर 2025 को होगा. वहीं 2 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा. इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है.

नवरात्रि हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में एक है जो पूरे 9 दिनों तक धूमधाम के साथ मनाया जाता है. वैसे तो साल में कुल चार नवरात्रि पड़ती है. लेकिन आश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि देशभर में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है.

इस दौरान मां भवानी के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होती है. नवदिवसीय नवरात्रि में नौ दिनों का व्रत रखने का भी महत्व है, जिसमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है.

अगर आप पहली बार नवरात्रि व्रत रखने वाले हैं या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम जरूर जान लेने चाहिए. क्योंकि व्रत के दौरान जरा सी भी हुई चूक से व्रत खंडित हो सकता है.

क्या करें (What do on Navratri Fasting)

इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि से पहले घर की अच्छे से साफ-सफाई कर लें और पूजाघर की सफाई कर लें.

नवरात्रि में 9 दिनों से जुड़ी पूजा सामग्रियों को पहले ही लाकर इकट्ठा कर लें. पूजा में हो सके तो नए वस्त्रों का ही प्रयोग करें.

सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन ही आपको सुबह स्नान करके 9 दिनों के व्रत का संकल्प लेना चाहिए.

पहले दिन कलश स्थापना जरूर करें. कलश में जल, सुपारी, दूर्वा और फूल लगाएकर ऊपर नारियल रखें.

नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लें. इससे घर की सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है.

नवरात्रि के अलग-अलग दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करें और मंत्र जाप करें. नौ दिनों तक सुबह-शाम आरती भी करें.

9 दिनों के व्रत में केवल सात्विक आहार ही लें. आप कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू और फल-जूस का सेवन कर सकते हैं.

व्रत के भोजन में साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक का उपयोग करें.

क्या नहीं करें (What don't during Navratri fast)

तामसिक भोजन का पूरी तरह से त्याह करें. नौ दिनों तक मांसाहारी भोजन, लहसुन- प्याज का सेवन न करें.

व्रत के दौरान सिगरेट, शराब और तंबाकू भी प्रतिबंधित होता है.

9 दिनों तक बाल-दाढ़ी और नाखुन  न काटें.

व्रत में दाल या अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए.

नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत का महत्व (Importance of Navratri Fasting)

  • नवरात्रि में 9 दिनों के उपवास को लेकर विभन्न धारणाएं और पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं.
  • नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है. इसलिए भक्त 9 दिनों का व्रत रखकर हर दिन माता के रूपों की पूजा करते हैं.
  • शास्त्रों में कहा गया है कि, उपवास या व्रत हमारे मन और आत्मा को पवित्र बनाता है. इससे नकारात्मक विचार कम होते हैं और साधना में एकाग्रता बढ़ती है. इसलिए भी नवरात्रि के पवित्र समय में लोग व्रत रखते हैं.
  • धार्मिक के साथ ही नवरात्रि व्रत के  स्वास्थ्य लाभ भी बताए जाते हैं. नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत के दौरान सात्विक आहार लिया जाता है, जिससे शरीर की शुद्धि होती है और पाचन तंत्र को आराम मिलता है. इससे शरीर अच्छे से डिटॉक्स और रिबूट भी होता है.

ये भी पढ़ें: Surya Grahan 2025 Time: 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें सूतक काल रहेगा या नहीं
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 20 Sep 2025 06:30 AM (IST)
