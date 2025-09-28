Navratri 2025 Day 7 Wishes: नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा, इन संदेशों से दें शुभकामना
Shardiya Navratri 2025 Day 7 Wishes: 29 सितंबर को शारदीय नवरात्रि की पूजा की सप्तमी तिथि रहेगी है. 7वें दिन आप अपनों को मां कालरात्रि के आशीर्वाद से भरे ये भक्तिभय संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.
Shardiya Navratri 2025 Day 7 Wishes: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हो चुकी है. नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें 7वें दिन यानी सप्तमी तिथि पर मां कालरात्रि की पूजा की जाती है. सोमवार, 29 सितंबर को कालरात्रि की पूजा-अर्चना की जाएगी.
ये आत्मविश्वास, साहस और शक्ति की देवी हैं. इनकी पूजा से जीवन का अंधकार दूर होता है और शत्रु व भय पर विजय मिलती है. मां के तीन नेत्र और चार हाथ है. शरीर का रंग काला और बाल बिखरे हुए हैं. मां ने दुष्टों के विनाश के लिए यह विकराल रूप धारण किया था.
नवरात्रि के पावन 9 दिनों में सातवें दिन पर आप अपने परिवार वालों और दोस्तों को भी मां कालरात्रि से जुड़े ये भक्तिभय संदेश भेजकर इस दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं. यहां देखिए मां कालरात्रि के Wishes, Messages Status in Hindi-
एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थिता।
लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी॥
शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं
मां कालरात्रि भक्तो के कष्टों को हरती
शत्रुओं का संहार करती
जो तुम्हारे गुण गावे
मनोवांछित फल पावे
नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं
शत्रु नाश कीजै महारानी
सुमिरैं एक चित तुम्हें भवानी
नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं
रक्तबीज का संहार कर आतंक भय से मुक्ति दिलाई
अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने
देखो मां कालरात्रि आईं
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय
काल विनाशिनी काली जय जय
नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं
मां कालरात्रि आपके शत्रुओं का नाश करें
सुख समृद्धि वैभव ख्याति प्रदान करें.
शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं
या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।
शारदीय नवरात्रि 2025 के सातवें दिन की शुभकामनाएं
आकस्मिक संकटों से रक्षा करती माता कालरात्रि
भय, दुख, शत्रु से मुक्ति का मार्ग दिखाती माता
देवी कालात्रि की शरण में जो भी आता
हर तकलीफ भूल है जाता
नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
