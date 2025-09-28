हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri 2025 Day 7 Wishes: नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा, इन संदेशों से दें शुभकामना

Navratri 2025 Day 7 Wishes: नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा, इन संदेशों से दें शुभकामना

Shardiya Navratri 2025 Day 7 Wishes: 29 सितंबर को शारदीय नवरात्रि की पूजा की सप्तमी तिथि रहेगी है. 7वें दिन आप अपनों को मां कालरात्रि के आशीर्वाद से भरे ये भक्तिभय संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Sep 2025 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

Shardiya Navratri 2025 Day 7 Wishes: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हो चुकी है. नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें 7वें दिन यानी सप्तमी तिथि पर मां कालरात्रि की पूजा की जाती है. सोमवार, 29 सितंबर को कालरात्रि की पूजा-अर्चना की जाएगी.

ये आत्मविश्वास, साहस और शक्ति की देवी हैं. इनकी पूजा से जीवन का अंधकार दूर होता है और शत्रु व भय पर विजय मिलती है. मां के तीन नेत्र और चार हाथ है. शरीर का रंग काला और बाल बिखरे हुए हैं. मां ने दुष्टों के विनाश के लिए यह विकराल रूप धारण किया था.

नवरात्रि के पावन 9 दिनों में सातवें दिन पर आप अपने परिवार वालों और दोस्तों को भी मां कालरात्रि से जुड़े ये भक्तिभय संदेश भेजकर इस दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं. यहां देखिए मां कालरात्रि के Wishes, Messages Status in Hindi-

एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थिता।
लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी॥
शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं


Navratri 2025 Day 7 Wishes: नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा, इन संदेशों से दें शुभकामना

मां कालरात्रि भक्तो के कष्टों को हरती
शत्रुओं का संहार करती
जो तुम्हारे गुण गावे
मनोवांछित फल पावे
नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं

Navratri 2025 Day 7 Wishes: नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा, इन संदेशों से दें शुभकामना

शत्रु नाश कीजै महारानी
सुमिरैं एक चित तुम्हें भवानी
नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं


Navratri 2025 Day 7 Wishes: नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा, इन संदेशों से दें शुभकामना

रक्तबीज का संहार कर आतंक भय से मुक्ति दिलाई
अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने
देखो मां कालरात्रि आईं
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय
काल विनाशिनी काली जय जय
नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं


Navratri 2025 Day 7 Wishes: नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा, इन संदेशों से दें शुभकामना

मां कालरात्रि आपके शत्रुओं का नाश करें
सुख समृद्धि वैभव ख्याति प्रदान करें.
शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं


Navratri 2025 Day 7 Wishes: नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा, इन संदेशों से दें शुभकामना

या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।
शारदीय नवरात्रि 2025 के सातवें दिन की शुभकामनाएं

आकस्मिक संकटों से रक्षा करती माता कालरात्रि
भय, दुख, शत्रु से मुक्ति का मार्ग दिखाती माता
देवी कालात्रि की शरण में जो भी आता
हर तकलीफ भूल है जाता
नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें: Navratri 2025 Day 6 Wishes: नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा, अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 28 Sep 2025 04:50 PM (IST)
Tags :
Maa Kalratri Durga Puja 2025 Navratri 2025 Wishes Shardiya Navratri 2025 Happy Navratri 2025 Wishes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
बिहार
Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के SMD का चौंकाने वाला बयान
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के SMD का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
कौन हैं Mithun Manhas, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
कौन हैं मिथुन मन्हास, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
साउथ सिनेमा
Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे
पवन कल्याण या इमरान हाशमी, अमीरी में कौन है असली 'ओजी'?
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
बिहार
Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के SMD का चौंकाने वाला बयान
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के SMD का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
कौन हैं Mithun Manhas, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
कौन हैं मिथुन मन्हास, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
साउथ सिनेमा
Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे
पवन कल्याण या इमरान हाशमी, अमीरी में कौन है असली 'ओजी'?
इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
मध्य प्रदेश
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
हेल्थ
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
यूटिलिटी
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget