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बिना कुंडली सिर्फ हथेली देखकर जानें शनि का असर, उंगली के नीचे छिपा है पूरा राज

Palmstry: बिना कुंडली केवल हथेली देखकर जानें शनि का असर! बीच वाली उंगली के नीचे बना शनि पर्वत और भाग्य रेखा खोलते हैं शुभ-अशुभ के सारे राज। जानें आसान उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 24 Sep 2026 11:30 AM (IST)
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अक्सर जब काम अटकने लगते हैं, बेवजह की भागदौड़ बढ़ जाती है या अचानक पैसों की तंगी घेर लेती है, तो लोग कहते हैं कि कहीं शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या तो नहीं चल रही? अब हर किसी के पास अपनी सटीक जन्मपत्री या सही समय की डिटेल नहीं होती.

हस्तरेखा (Palmstry) के मुताबिक, इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास कुंडली ढूंढने की जरूरत नहीं है. आपकी दोनों हथेलियां ही यह साफ बता देती हैं कि शनि देव आप पर मेहरबान हैं या उनकी टेढ़ी नजर आपको परेशान कर रही है.

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हथेली में कहां बैठते हैं शनि देव?

अपनी हथेली को सीधा फैलाएं. हाथ की जो सबसे बड़ी यानी बीच वाली उंगली (Middle Finger) होती है, उसे हस्तरेखा में मध्यमा कहा जाता है. इस उंगली के ठीक नीचे का जो थोड़ा गद्देदार हिस्सा होता है, वही शनि पर्वत कहलाता है.

शनि पर्वत की बनावट, उसका रंग और वहां से गुजरने वाली रेखाएं ही तय करती हैं कि जिंदगी में किस्मत का साथ मिलेगा या हर कदम पर इम्तिहान देना होगा.

जब शनि देव होते हैं मेहरबान: दिखते हैं ये 4 लक्षण

अगर आपकी हथेली में नीचे दिए गए लक्षण दिख रहे हैं, तो मानकर चलिए कि शनि की कृपा आप पर बनी हुई है:

हल्का उभरा और साफ पर्वत: मध्यमा के नीचे का हिस्सा न ज्यादा दबा हो और न ही बहुत ज्यादा फूला हुआ, बल्कि सामान्य उभार लिए हल्का गुलाबी हो. ऐसे लोग बेहद मेहनती, धैर्यवान और न्यायप्रिय होते हैं.

सीधी और साफ भाग्य रेखा: अगर हथेली के निचले हिस्से (कलाई के पास) से कोई पतली और स्पष्ट लकीर बिना किसी रुकावट के सीधे शनि पर्वत तक पहुंच रही हो, तो ऐसे लोग अपनी मेहनत के दम पर शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं.

त्रिशूल या वर्ग (चौकोर) का निशान: शनि पर्वत पर त्रिशूल जैसा कोई निशान दिख जाए तो इसे राजयोग का संकेत माना जाता है. वहीं चौकोर निशान व्यक्ति को बड़ी से बड़ी मुसीबत या बदनामी से बचा लेता है.

समय पर काम बनना: ऐसे लोगों के काम भले ही धीमी रफ्तार से हों, लेकिन कभी रुकते नहीं हैं. समाज में मान-सम्मान हमेशा बना रहता है.

अशुभ या कमजोर शनि के संकेत: संभलकर रहने की जरूरत

शनि के कमजोर होने पर व्यक्ति को बेवजह के आरोप, कानूनी पचड़े और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है. हाथ में इसके संकेत कुछ इस तरह नजर आते हैं:

गड्ढे जैसा शनि पर्वत: अगर बीच वाली उंगली के नीचे का हिस्सा एकदम सपाट या अंदर धंसा हुआ दिखे, तो यह संघर्ष का इशारा है. ऐसे लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी पूरा फल नहीं मिल पाता.

जाल या कटने के निशान: इस जगह पर अगर आड़ी-तिरछी रेखाओं का जाल बना हो या कोई बड़ा क्रॉस (X) का निशान हो, तो व्यक्ति पर अचानक कर्ज चढ़ने लगता है और बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं.

टूटी हुई भाग्य रेखा: रेखा अगर जगह-जगह से कटी हो या जंजीर जैसी दिखती हो, तो करियर में बार-बार रुकावटें और नौकरी छूटने का डर रहता है.

काला तिल होना: शनि पर्वत पर अचानक कोई काला तिल उभरना सेहत और प्रतिष्ठा दोनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता.

अगर हाथ में शनि कमजोर दिखे, तो क्या करें?

शनि देव को ‘कर्मफल दाता’ कहा जाता है. इसलिए किसी महंगे रत्न या भारी-भरकम पूजा से ज्यादा असर आपके रोजमर्रा के कर्मों का होता है:

  • कमजोरों का हक न मारें: अपने घर के नौकरों, सफाईकर्मियों और मजदूरों से हमेशा सम्मान से बात करें और उनका मेहनताना समय पर दें.
  • पीपल के पेड़ की सेवा: शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक जलाना शुरू करें.
  • शनिवार को दान: काले तिल, कंबल, उड़द की दाल या जूते-चप्पल किसी जरूरतमंद को दान करें.
  • हनुमान चालीसा का पाठ: हर मंगलवार और शनिवार को नियम से हनुमान चालीसा पढ़ें. माना जाता है कि बजरंगबली के भक्तों को शनि देव कभी नहीं सताते.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 24 Sep 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
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