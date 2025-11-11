हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shani Margi 2025 Date: नवंबर की वो डरावनी तारीख जब कलियुग के दंडाधिकारी बदलेंगे चाल

Shani Margi 2025 Date: नवंबर की वो डरावनी तारीख जब कलियुग के दंडाधिकारी बदलेंगे चाल

Shani Margi 2025 Date: 28 नवंबर को शनि मार्गी होंगे. शनि देव जो कलियुग के जज भी हैं, अगर कर्म ठीक हैं, दूसरों के प्रति भाव अच्छे हैं तो यही शनि महाराज आपकी लाइफ बना भी देंगें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 11 Nov 2025 12:46 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shani Margi 2025: 13 जुलाई 2025 से वक्री चल रहे शनि देव 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो जाएंगे. यह बदलाव केवल ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि कर्म-संतुलन का निर्णायक मोड़ है. जब शनि वक्री होते हैं, तो जीवन की प्रगति धीमी पड़ जाती है, काम रुकते हैं, योजनाएं अटकती हैं और निर्णय उलझ जाते हैं. लेकिन जब वे दोबारा सीधी चाल में आते हैं, तो कर्म-फल की गति तेज होती है. अब जो मेहनत से चलते रहे, उनके लिए यह इनाम का समय है, और जो कर्तव्य से भागे उनके लिए चेतावनी का.

न्याय का पहिया फिर घूमेगा

शनि को कलियुग का न्यायाधीश कहा गया है. उनका मार्गी होना मतलब है , न्याय का पहिया फिर घूमेगा. अब छिपी हुई सच्चाइयां सामने आएंगी, अधूरे फैसले पूरे होंगे, और हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से साक्षात्कार करेगा. मीन राशि में उनका मार्गी होना समाज, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत रिश्तों में नए संतुलन का संकेत है.

मेष (Aries)

शनि के मार्गी होने से कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. आपके निर्णय अब असर दिखाएंगे. प्रमोशन या नई भूमिका की संभावना है, लेकिन जल्दबाज़ी से नुकसान भी हो सकता है. व्यापारियों को अनुबंध या टेंडर से राहत मिल सकती है. धन की स्थिति स्थिर होगी, पर निवेश सोच-समझकर करें. नींद पूरी रखें और आत्म-संयम बनाएं. रिश्तों में संवाद ही समाधान है.

कर्क (Cancer)

संबंधों की दिशा अब बदल सकती है. पुराने विवाद खत्म होंगे और भरोसे की नींव मजबूत बनेगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में साझेदारी से फायदा संभव है, लेकिन नियमों का पालन जरूरी रहेगा. धन का रुका प्रवाह वापस आ सकता है. सेहत में सुधार होगा, बस तनाव से दूरी बनाए रखें. प्रेम-जीवन में स्पष्ट बातचीत जरूरी है.

कन्या (Virgo)

शनि अब आपके रिश्तों और साझेदारी में सच्चाई की कसौटी रखेंगे. यदि संबंधों में भ्रम या असमंजस था, तो अब सच सामने आएगा. करियर में स्थिरता बढ़ेगी लेकिन काम का बोझ भी रहेगा. व्यवसाय में नए अनुबंध या ग्राहक मिल सकते हैं. सेहत में पाचन और हड्डियों का ध्यान रखें. प्रेम-जीवन में एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें, यही संतुलन टिकाएगा.

मकर (Capricorn)

पिछले महीनों में काम भले ही पूरे नहीं हुए हों, पर आपकी कोशिश अब रंग लाने वाली है. करियर में अटके प्रमोशन या प्रोजेक्ट दोबारा गति पकड़ेंगे. बिज़नेस में पुराने डील्स से लाभ की संभावना है. धन की स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण ज़रूरी रहेगा. सेहत में पुराना दर्द या थकान कम होगी. रिश्तों में भरोसा लौटेगा—बस व्यवहार में सख्ती से बचें.

कुंभ (Aquarius)

यह समय आपको आत्म-संतुलन सिखाएगा. जो काम लंबे समय से अधूरे थे, अब पूरे हो सकते हैं. करियर में परिणाम दिखाई देंगे, पर दबाव भी बढ़ेगा. आर्थिक रूप से बचत पर ध्यान दें, वरना अनावश्यक खर्च परेशान कर सकता है. मानसिक थकान और नींद की कमी का असर शरीर पर दिखेगा, इसलिए विश्राम ज़रूर लें. प्रेम-संबंधों में परिपक्वता और समझ बढ़ेगी.

शनि के मार्गी होने का अर्थ

शनि के मार्गी होने का अर्थ है , कर्म का लेखा-जोखा अब पूरा होगा. 138 दिनों की परीक्षा समाप्त, और परिणाम घोषित. यह समय है मेहनत का फल पाने और गलतियों से सबक लेने का. जो लोग सत्य, अनुशासन और जिम्मेदारी से जुड़े रहे, उनके लिए नवंबर का अंत एक नई शुरुआत साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 11 Nov 2025 12:46 PM (IST)
Shani Dev Shani Margi 2025
