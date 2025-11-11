Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Shani Margi 2025: 13 जुलाई 2025 से वक्री चल रहे शनि देव 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो जाएंगे. यह बदलाव केवल ग्रहों की चाल नहीं, बल्कि कर्म-संतुलन का निर्णायक मोड़ है. जब शनि वक्री होते हैं, तो जीवन की प्रगति धीमी पड़ जाती है, काम रुकते हैं, योजनाएं अटकती हैं और निर्णय उलझ जाते हैं. लेकिन जब वे दोबारा सीधी चाल में आते हैं, तो कर्म-फल की गति तेज होती है. अब जो मेहनत से चलते रहे, उनके लिए यह इनाम का समय है, और जो कर्तव्य से भागे उनके लिए चेतावनी का.

न्याय का पहिया फिर घूमेगा

शनि को कलियुग का न्यायाधीश कहा गया है. उनका मार्गी होना मतलब है , न्याय का पहिया फिर घूमेगा. अब छिपी हुई सच्चाइयां सामने आएंगी, अधूरे फैसले पूरे होंगे, और हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से साक्षात्कार करेगा. मीन राशि में उनका मार्गी होना समाज, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत रिश्तों में नए संतुलन का संकेत है.

शनि के मार्गी होने से कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. आपके निर्णय अब असर दिखाएंगे. प्रमोशन या नई भूमिका की संभावना है, लेकिन जल्दबाज़ी से नुकसान भी हो सकता है. व्यापारियों को अनुबंध या टेंडर से राहत मिल सकती है. धन की स्थिति स्थिर होगी, पर निवेश सोच-समझकर करें. नींद पूरी रखें और आत्म-संयम बनाएं. रिश्तों में संवाद ही समाधान है.

कर्क (Cancer)

संबंधों की दिशा अब बदल सकती है. पुराने विवाद खत्म होंगे और भरोसे की नींव मजबूत बनेगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में साझेदारी से फायदा संभव है, लेकिन नियमों का पालन जरूरी रहेगा. धन का रुका प्रवाह वापस आ सकता है. सेहत में सुधार होगा, बस तनाव से दूरी बनाए रखें. प्रेम-जीवन में स्पष्ट बातचीत जरूरी है.

कन्या (Virgo)

शनि अब आपके रिश्तों और साझेदारी में सच्चाई की कसौटी रखेंगे. यदि संबंधों में भ्रम या असमंजस था, तो अब सच सामने आएगा. करियर में स्थिरता बढ़ेगी लेकिन काम का बोझ भी रहेगा. व्यवसाय में नए अनुबंध या ग्राहक मिल सकते हैं. सेहत में पाचन और हड्डियों का ध्यान रखें. प्रेम-जीवन में एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें, यही संतुलन टिकाएगा.

मकर (Capricorn)

पिछले महीनों में काम भले ही पूरे नहीं हुए हों, पर आपकी कोशिश अब रंग लाने वाली है. करियर में अटके प्रमोशन या प्रोजेक्ट दोबारा गति पकड़ेंगे. बिज़नेस में पुराने डील्स से लाभ की संभावना है. धन की स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण ज़रूरी रहेगा. सेहत में पुराना दर्द या थकान कम होगी. रिश्तों में भरोसा लौटेगा—बस व्यवहार में सख्ती से बचें.

कुंभ (Aquarius)

यह समय आपको आत्म-संतुलन सिखाएगा. जो काम लंबे समय से अधूरे थे, अब पूरे हो सकते हैं. करियर में परिणाम दिखाई देंगे, पर दबाव भी बढ़ेगा. आर्थिक रूप से बचत पर ध्यान दें, वरना अनावश्यक खर्च परेशान कर सकता है. मानसिक थकान और नींद की कमी का असर शरीर पर दिखेगा, इसलिए विश्राम ज़रूर लें. प्रेम-संबंधों में परिपक्वता और समझ बढ़ेगी.

शनि के मार्गी होने का अर्थ

शनि के मार्गी होने का अर्थ है , कर्म का लेखा-जोखा अब पूरा होगा. 138 दिनों की परीक्षा समाप्त, और परिणाम घोषित. यह समय है मेहनत का फल पाने और गलतियों से सबक लेने का. जो लोग सत्य, अनुशासन और जिम्मेदारी से जुड़े रहे, उनके लिए नवंबर का अंत एक नई शुरुआत साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.