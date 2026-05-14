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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Amavasya 2026: शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या वाले हो जाएं सावधान! साल की पहली शनि अमावस्या पर करें ये उपाय, दूर होंगे कष्ट

Shani Amavasya 2026: शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या वाले हो जाएं सावधान! साल की पहली शनि अमावस्या पर करें ये उपाय, दूर होंगे कष्ट

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्या पर बन रहे हैं 5 राजयोग, कई राशियों की खुलेगी किस्मत! जानें पूजा का सही समय, मुहूर्त और शनिदेव को प्रसन्न करने की गुप्त विधि. क्या आपकी राशि पर होगा बड़ा असर?

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 14 May 2026 02:15 PM (IST)
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Shani Amavasya 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली शनि अमावस्या 16 मई 2026, शनिवार को पड़ रही है. जब अमावस्या शनिवार के दिन आती है, तो उसे 'शनिश्चरी अमावस्या' कहा जाता है. धार्मिक दृष्टि से यह दिन तंत्र-मंत्र की साधना, पितृ तर्पण और विशेष रूप से शनि देव की शांति के लिए सर्वोपरि माना गया है.

इस बार की शनि अमावस्या इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो इसे आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है.

दुर्लभ संयोग और शुभ मुहूर्त

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 16 मई 2026 को ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ रहने वाली है. इस दिन सुबह से लेकर 10 बजकर 26 मिनट तक सौभाग्य योग रहेगा, जिसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा. ये दोनों योग सुख-समृद्धि और शुभ कार्यों में सफलता के सूचक हैं.

पूजा के महत्वपूर्ण समय:

  • ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 4:07 बजे से 4:48 बजे तक (पवित्र स्नान और ध्यान के लिए).
  • शनि देव पूजा मुहूर्त: सुबह 7:19 बजे से 8:59 बजे तक (विशेष अभिषेक और तेल अर्पण के लिए).
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:50 बजे से 12:45 बजे तक (किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ).

इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या होने के कारण, सुबह के समय पितरों के निमित्त धूप-ध्यान और दान करना पितृ दोष के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में सहायक सिद्ध होगा.

12 राशियों पर प्रभाव: किसे मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सावधान?

शनि देव को 'न्याय का देवता' और 'कर्मफल दाता' माना जाता है. इस शनि अमावस्या पर बन रहे 5 शुभ संयोगों का प्रभाव सभी राशियों पर व्यापक रूप से पड़ेगा:

मेष, सिंह और धनु राशि: इन अग्नि तत्व वाली राशियों के लिए यह समय वरदान की तरह है. शनि देव की कृपा से आपके अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. आर्थिक लाभ के साथ-साथ समाज में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के प्रबल योग हैं.

वृषभ, कन्या और मकर राशि: पृथ्वी तत्व की इन राशियों के लिए समय मिला-जुला रहेगा. मकर राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण होने के कारण आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए. धैर्य के साथ किए गए कार्यों में ही सफलता मिलेगी.

मिथुन, तुला और कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव बना रहेगा. आपको निवेश के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए और वाद-विवाद से दूर रहना चाहिए. शनि अमावस्या पर 'छाया दान' (तेल में चेहरा देखकर दान करना) आपके लिए कष्ट निवारक होगा.

कर्क, वृश्चिक और मीन राशि: जल तत्व की इन राशियों को मानसिक अशांति का अनुभव हो सकता है. विशेष रूप से मीन राशि वालों को कार्यों में देरी का सामना करना पड़ सकता है. शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का वाचन आपके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा.

शनि अमावस्या पर क्या करें? 

गूगल की गाइडलाइंस उपयोगी सलाह को प्राथमिकता देती हैं. शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भक्त इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. काले तिल, उड़द की दाल, काला कपड़ा, लोहा और जूतों का दान किसी जरूरतमंद को करना शनि के प्रकोप को कम करता है. साथ ही, पशु-पक्षियों, विशेषकर काले कुत्ते और कौवे को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है.

शनि अमावस्या 2026 केवल एक तिथि नहीं, कर्मों के शोधन का एक अवसर है. ग्रहों के इस महासंयोग में विधिवत पूजा और शुद्ध अंतः करण के साथ किए गए दान से न केवल शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्ट कम होते हैं, जीवन में स्थिरता और शांति का आगमन होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 14 May 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
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